الأربعاء والخميس عطلة رسمية في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله 

أعلن الديوان الملكي الأردني قبل ساعات تفاصيل التحضير لعقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على السيدة رجوة خالد السيف، ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بتعطيل جميع الهيئات الحكومية، والوزارات والمدارس، والجامعات والبلدية والمجالس الخدمية، وأمانة عمان الكبرى يوم الأربعاء الموافق 31 من مايو من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الساعة الخامسة مساء الخميس الموافق 1 يونيو المقبل.

ويستثنى من هذه الأجهزة التي لا تشملها قرار العطلة الرسمية، جميع الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، ويأتي هذا القرار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة، وإتاحة الفرصة للفعاليات الرسمية والتنظيمية والشعبية للاحتفال بهذه المناسبة، والتي من المتوقع أن يحضرها كبار القادة والمسؤولين في العالم العربي، وسيتم نقلها عبر الكثير من وكالات الأنباء العربية والعالمية.

يشار إلى أن مراسم عقد القران ستتم في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف سموه، وسوف يتم نقل حفل الزفاف عبر القنوات الرسمية للمملكة، مثل ما حدث في حفل زفاف الأميرة فاطمة بنت عبدالله بن الحسين.