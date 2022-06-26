الآن نتائج الصف الثاني عشر 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية بالرقم المدني

نتابع الآن معكم، في ضوء بحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات حول طريقة الحصول على نتائج الصف الثاني عشر 2022 الكويت من موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية بالرقم المدني، ومع ازدياد معدلات القلق والتوتر بين عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وبعد التأكد، أفادت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب بشكل كامل بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراقبة الدرجات.

ووفق ما صدر من وزارة التربية والتعليم الكويتية، فإن النتيجة الآن في مراحلها النهائية، وسيتم تحميلها على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية، بمجرد الانتهاء من آخر أعمال المراجعة، سيتم رصد الدرجات وصحتها، ويتم اعتماد النتيجة من قبل الوزارة.

كما وجهت وزارة التربيات والتعليم كافة الإدارات التربوية في المحافظات بالانتهاء بسرعة من تصحيح أوراق الامتحان وتجميع الدرجات وإعلان النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر

أوضحت وزارة التربية والتعليم الكويتية بأن نتائج الصف الثاني عشر لإتمام الثانوية العامة الكويتية سيتم الإعلان عنها إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية أو موقع المربع الإلكتروني على النحو التالي:

الخطوة الأولى: افتح موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع المربع الإلكتروني.

الخطوة الثانية: اختر الأيقونة للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويتية.

الخطوة لثالثة : حدد شعبتك “علمي” أو “أدبي” .

الخطوة الرابعة: البدء في الاستفسار عن نتائج الثانوية الكويتية بتسجيل اسم الطالب ذو الأربع سنوات والرقم المدني.

الخطوة الخامسة: اختر المحافظة التي تنتمي إليها.

انقر على أيقونة الاستعلام لتظهر أمامك النتائج مباشرة.

ومن المرجح ارتفاع معدلات النجاح في نتائج الصف الثاني عشر بدولة الكويت 2022 بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الدراسي الماضي ، وقد قارب عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة الكويتية إلى نحو 72 ألف طالب وطالبة من كافة مدن الكويت، وفي الختام نتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله .