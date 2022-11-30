“اكتتاب أمريكانا” للمطاعم تعلن تخصيص الأسهم في السعودية والإمارات 2022-1444

قامت شركة أمريكانا للمطاعم مؤخرًا بالإعلان عن تخصيص الأسهم، والجدول الزمني المحدد لطرحها هذا العام، حيث تعتبر هذه أول عملية إدراج ناجحة ومزدوجة جداً في سوق أبوظبي الخاص بالأوراق المالية، والسوق المالي السعودي (تداول).

اكتتاب أمريكانا للمطاعم

أعلنت الشركة مؤخرًا في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2022، تحديد السعر الخاص والنهائي للأسهم التي من المقرر طرحها بمبلغ 2.62 درهم إماراتي للمشاركة للسهم الواحد فقط في دولة الإمارات، كما أنها حددت مبلغ 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد الخاص في المملكة العربية.

مطلبات الاكتتاب المتاحة

ونتج عن هذا بناء السجل الخاص بالأوامر المتزامنة للطلبات الخاصة بالاكتتاب بقيمة مائة وخمسة مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل ثلاثمائة وستة وثلاثون مليار درهم إماراتي.

أيضًا ، أي ما يعادل ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليار ريال سعودي، وذلك إجمالاً من تلك المستثمرين من المؤسسات المختلفة والمؤهلة في عدد من البلدان.

بما في ذلك دولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية، والخاصة بشريحة تلك المؤسسات المؤهلة، وعدد من الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والسعودية.

عدد الاكتتاب لشريحة الأفراد

تجاوزت الطلبات الخاصة بالاكتتاب شركة أمريكانا لشريحة الأفراد في دولة الإمارات والمملكة السعودية، نحو 48.2 عدد من المرات.

وعدد 2.8 من المرات تقريباً على التوالي مؤخرًا، حيث تجاوزت الطلبات الخاصة بالاكتتاب في شريحة المؤسسات الخاصة والمؤهلة بنحو 65.5 من المرات أيضًا.

اكتتاب #أمريكانا يتلقى طلبات بـ 105 مليارات دولار #اقتصاد_سكاي pic.twitter.com/OiD7wPnE8R — اقتصاد سكاي نيوز عربية (@SNABusiness) November 25, 2022

مما يعني تجاوز كبير في طلبات الاكتتاب بواقع ثمانية وخمسين مرة، حيث شارك العديد في الاكتتاب بالنقص في العام الأولي وتجاوز عددهم 283,245 من مختلف المستثمرين الأفراد في المملكة.