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افتتاح “شاورما 7 أكتوبر” في الأردن.. والمعارضة الإسرائيلية يجب على الحكومة الأردنية وقف هذا

صفاء المشهور

منذ عملية طوفان الأقصى، والقصف الهمجي الإسرائيلي على غزة، تعاطف الكثيرون من شعوب العالم، مع المقاومة الإسلامية حماس، وعملية طوفان الأقصى، حيث أن الاحتلال الغاشم، يلزمه مقاومة قوية، ولابد من معركة التحرير، وهذا ما حدث في الأردن.

إفتتاح "شاورما 7 أكتوبر"في الأردن

طوفان الأقصى

شاورما 7 أكتوبر

حيث قام مواطن أردني، بافتتاح مطعم “شاورما”، أسماه “شاورما السابع من أكتوبر” مما أزعج دولة الاحتلال، وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلي حكومة الأردن، باتخاذ إجراءات حول ذلك، وعدم التمجيد بيوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، وإدانة ذلك.

عملية السابع من أكتوبر

في 7 أكتوبر، قامت المقاومة الفلسطينية، باختراق الحاجز الحدودي، وشن هجوما بريا وجويا وبحريا، على المستوطنين في غلاف غزة، واستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، واعتبرت المقاومة الفلسطينية، أن هذا هو يوم المعركة الكبرى لتحرير فلسطين، كما أعلنت المقاومة أن الهدف من عملية السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، هو الدفاع عن المسجد الأقصى، الذي كان الاحتلال يخطط لهدمه، وبناء الهيكل الثالث، وأيضا تهدف العملية، لتحرير الأسرى في السجون، وفك الحصار عن غزة.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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