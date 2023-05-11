اغتيال الجهادي “على غالي”… تفاصيل الهجمات الاسرائيلية وجهود مصر لوقف إطلاق النار

في فجر يوم الخميس، أعلنت إسرائيل عن نجاحها في عملية اغتيال مسؤول إدارة الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، الذي يدعى على غالي.

في بيان صادر عن جيش الاحتلال، ذكرته جريدة “المصري اليوم” بأن عملية استهداف على غالي، تمت بتنسيق وتعاون وثيق بين جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” وجيش الدفاع.

وأشار البيان، بأن “على غالي” كان يعد شخصية رئيسية في تنظيم حركة الجهاد الإسلامي، وكان يتحمل مسؤولية إدارة الوحدة الصاروخية ولعب دورًا حيويًا في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل.

تفاصيل الهجمات على قطاع غزة

وفي مقال نشرته صحيفة “سكاي نيوز” ذكرت فيه أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن بعض تفاصيل وهي:

الهجوم تم على 158 هدفا مع دخول اليوم الثالث من عملية “الدرع والسهم”.

تم إطلاق 507 قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

تم التأكيد على العمل بالتعليمات الخاصة على الجبهة الداخلية والبقاء بالقرب من المباني المحصنة، حتى الجمعة الساعة 2:00 مساء.

تنفيذ نفس الإجراء على شاطئ زكيم، وحركة القطارات من سديروت إلى عسقلان.

استشهاد “على غالى” وآخرين

أفاد مصدر طبي في قطاع غزة بأن غارة جوية استهدفت شقة سكنية في مدينة خان يونس، أسفرت عن استشهاد بحسب التقارير غالي، إضافة إلى وفاة اثنين آخرين، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

#عاجل في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة #السهم_الواقي pic.twitter.com/XNRH3mGcmE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2023

استشهد ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة. وفي المقابل، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المناطق المتاخمة للقطاع.

محاولة إيقاف إطلاق النار

أكد مسؤول في الحكومة الإسرائيلية لشبكة CNN يوم الأربعاء أن مصر تقوم بجهود دبلوماسية كبيرة للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات، بأن مصر تعمل بجدية على تسهيل عملية إنهاء العنف في قطاع غزة وإيجاد وقف لإطلاق النار. وأضاف المصدر أن أي اتفاق سيتم تقييمه بناءً على الوضع الفعلي على الأرض وليس على تصريحات حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خلال حديثه على قناة Kan 11 الإسرائيلية، بأن مصر قامت بالتواصل مع الحكومة الإسرائيلية لبحث إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمبادرة من حركة الجهاد الإسلامي.

في البداية، تمت دعوة قائد التنظيم زياد النخالة لحضور المحادثات الجارية في القاهرة، ولكن قيادة التنظيم قررت في وقت لاحق تكليف محمد الهندي بالمهمة بدلاً منه.

وصل محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، بدعوة رسمية من الحكومة المصرية، لاستكمال المحادثات بشأن إيجاد وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الساعات الأخيرة، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل مصر والأطراف الدولية الأخرى، تعرضت جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار لبعض التعثرات.