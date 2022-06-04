فيديو.. غضب واسع في لبنان بعد اعتداء مدير مستشفى على ممرضة طالبت بصرف مستحقاتها المالية المتأخرة

وثَّق مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قيام مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي في لبنان بضرب ممرضة طالبت بحقوقها المالية التي لم تحصل عليها منذ 4 أشهر.

الصحة تعلن التدخل ونشطاء بيانها “يُمهد لقلب الحقائق”

وأكَّد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنَّ مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي قد انهال على الممرضة فاطمة يحيى ضرباً بالعصا أمام زملائها بعد مطالبتها بالحصول على مستحقاتها

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أنَّها قامت باستدعاء “المعنيين” بالاعتداء على الممرضة في مستشفى بنت جبيل الحكومي، متعهدة بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول أسباب الحادثة وملابساتها قبل اتخاذ القرارات اللازمة، إلَّا أنَّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد وصفوا بيان الوزارة بأنَّه مخالف للواقع ويُمهد لمحاولات قلب الحقائق خاصَّة لجهة وصف الحادثة بأنَّه “خلاف حاد تطور إلى تدافع بين مدير عام ل​مستشفى​ حكومي وإحدى الموظفات” حسب وصف الوزارة.

ما تم توثيقه بالفيديو في مستشفى بنت جبيل الحكومي بشع كتير من طبيب ورئيس مجلس ادارتها المفروض حامل لواء الانسانية ، كل محاولات التبرير ساقطة أمام مشهد الاعتداء على الممرضة فاطمة يحيى اللفظي والجسدي يا فخامة الطبيب توفيق فرج .مشهد معيب بحق الانسانية وبحق القيم والمبادئ السماوية pic.twitter.com/GXNpuCkEVv — wafaa baydoun وفاء بيضون (@wafaa_baydoun23) June 2, 2022

النقابة تدعو للاعتصام ولجنة الموظفين تحدد مطالبها

وكان الفيديو قد أثار موجة من الغضب في الشارع اللبناني حيث دعت الهيئة التأسيسية لـ”نقابة عاملي المستشفيات الحكومية” ولجان موظفي المستشفيات الحكومية اللبنانية للاعتصام أمام مداخل المستشفيات الحكومية في عدد المناطق.

كما أصدرت ”لجنة موظّفي مستشفى صيدا الحكومي”، بياناً دعت خلاله للتحرُّك تضامناً مع الممرضة فاطمة “التي تعرّضت للتعنيف الجسدي واللفظي أثناء مطالبتها بأدنى حقوقها”، وحددت اللجنة مجموعة من المطالب تمثلت بالنقاط التالية:

معاقبة المدير على فعلته، وإحقاق الحقوق. صرف المساعدة الاجتماعية والمستحقات المالية المتأخرة. تطبيق بدل غلاء المعيشة بالسرعة اللازمة.

نشطاء يطالبون بمحاسبة “المدير المعتدي”

كما غرَّد عدد من المواطنين والنشطاء على موقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمعاقبة المدير وإنصاف الممرضة التي تمَّ الاعتداء عليها أمام زملائها.

#صار_الوقت

نطالب وزير الصحة فراس الابيض الاجراءات التي اتخذها بحق مدير مستشفى بنت جبيل الدكتور توفيق فرج واعتداءه بالضرب والتعنيف ضد ملائكة الرحمة الممرضة فاطمة يحيى لا شيء سوى انها تطالب بحقوقهم ورواتبهم .#صار_الوقت — Rida Saad (@Ridaysaad) June 2, 2022

اعلن تجمع الممرضات و الممرضين في لبنان( قطاع التمريض في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان)، تضامنه المطلق مع الزميلة العضو في الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، الممرضة فاطمة يحيى، التي تعرضت للتعنيف من قبل مدير عام مستشفى بنت جبيل الحكومي، — Ghassan Jaafar (@GhasanJaafar) June 2, 2022

تستنكر الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة التعنيف الذي تعرضت له الممرضة فاطمة يحيى من قبل مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي خلال مطالبتها بحقوقها وحقوق الموظفين.#الهيئة_اللبنانية_لمناهضة_العنف_ضد_المرأة

#مستشفى_بنت_جبيل#lecorvaw #breakthebias #breakthesilence pic.twitter.com/Q39rDLQGk1 — LECORVAW (@Lecorvaw) June 3, 2022