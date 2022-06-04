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فيديو.. غضب واسع في لبنان بعد اعتداء مدير مستشفى على ممرضة طالبت بصرف مستحقاتها المالية المتأخرة

محمد خير الحوراني

وثَّق مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قيام مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي في لبنان بضرب ممرضة طالبت بحقوقها المالية التي لم تحصل عليها منذ 4 أشهر.

اعتداء مدير مستشفى على ممرضة

الصحة تعلن التدخل ونشطاء بيانها “يُمهد لقلب الحقائق”

وأكَّد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنَّ مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي قد انهال على الممرضة فاطمة يحيى ضرباً بالعصا أمام زملائها بعد مطالبتها بالحصول على مستحقاتها

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أنَّها قامت باستدعاء “المعنيين” بالاعتداء على الممرضة في مستشفى بنت جبيل الحكومي، متعهدة بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول أسباب الحادثة وملابساتها قبل اتخاذ القرارات اللازمة، إلَّا أنَّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد وصفوا بيان الوزارة بأنَّه مخالف للواقع ويُمهد لمحاولات قلب الحقائق خاصَّة لجهة وصف الحادثة بأنَّه “خلاف حاد تطور إلى تدافع بين مدير عام ل​مستشفى​ حكومي وإحدى الموظفات” حسب وصف الوزارة.

النقابة تدعو للاعتصام ولجنة الموظفين تحدد مطالبها

وكان الفيديو قد أثار موجة من الغضب في الشارع اللبناني حيث دعت الهيئة التأسيسية لـ”نقابة عاملي المستشفيات الحكومية” ولجان موظفي المستشفيات الحكومية اللبنانية للاعتصام أمام مداخل المستشفيات الحكومية في عدد المناطق.

كما أصدرت ”لجنة موظّفي مستشفى صيدا الحكومي”، بياناً دعت خلاله للتحرُّك تضامناً مع الممرضة فاطمة “التي تعرّضت للتعنيف الجسدي واللفظي أثناء مطالبتها بأدنى حقوقها”، وحددت اللجنة مجموعة من المطالب تمثلت بالنقاط التالية:

  1. معاقبة المدير على فعلته، وإحقاق الحقوق.
  2. صرف المساعدة الاجتماعية والمستحقات المالية المتأخرة.
  3. تطبيق بدل غلاء المعيشة بالسرعة اللازمة.

نشطاء يطالبون بمحاسبة “المدير المعتدي”

كما غرَّد عدد من المواطنين والنشطاء على موقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمعاقبة المدير وإنصاف الممرضة التي تمَّ الاعتداء عليها أمام زملائها.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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