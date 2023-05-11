اسماء المشمولين والمقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة العراق 2023 منصة مظلتي PDF

من الجدير بالذكر أن الرعاية الاجتماعية في العراق قد تحولت إلى أحد الأعمدة الرئيسية في البنية الاجتماعية للدولة. تهدف هذه الخدمات إلى توفير الدعم الأساسي للأشخاص الذين يعانون من التحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية. فكيف يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في منصة مظلتي؟ وما هي كشوفات اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية لوزارة العمل في العراق؟ هل تم اصدار pdf الأسماء الرسمية؟ كل هذه الأسئلة سنحاول التطرق لها في موضوعنا اليوم.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الرعاية الاجتماعية في العراق تشمل مجموعة واسعة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم. تشمل هذه الفئات الأرامل، الأيتام، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتقاعدين. يمتد الدعم أيضًا للأسر الفقيرة وأولئك الذين يعانون من التحديات الاقتصادية الكبرى.

الاستعلام عن المقبولين في الرعاية الاجتماعية

تقدم الحكومة العراقية مجموعة من الخدمات للأشخاص الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية. يمكن للمواطنين الاستعلام عن وضعهم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. عبر هذه البوابة، يمكن للأشخاص التحقق من حالة طلباتهم والمعلومات المتعلقة بالمدفوعات أو عبر اتباع الخطوات التالية بالضبط:

الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية.

الاختيار بين منصات مظلتي للرعاية الاجتماعية المختلفة.

إدخال بيانات تسجيل الدخول.

اختيار البرنامج المراد الاستعلام عنه.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها، وهي الوجبة التاسعة.

الضغط على زر الاستعلام.

شروط الرعاية الاجتماعية

للاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق، عادةً يجب توفير الشروط التالية:

الفقر: يجب أن تكون الأسرة في وضع اقتصادي ضعيف وتعاني من الفقر.

التسجيل: يجب على الأسر المستحقة تسجيل أنفسها للحصول على الدعم المالي والخدمات الاجتماعية. يتم ذلك عادةً من خلال زيارة مكتب الرعاية الاجتماعية في المحافظة أو عبر موقع وزارة العمل العراقية الرسمي

الاستحقاق: يتم تقييم استحقاق الأسرة وفقًا لمعايير محددة، مثل عدد أفراد الأسرة ودخلهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

بخصوص المعايير التي يجب أن تتوفر في الشخص فهي التالية:

الجنسية العراقية: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

عدد أفراد الأسرة: يجب أن يكون لدى مقدم الطلب عائلة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.

متطلبات العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عامًا. بالنسبة للرجال، يكون الحد الأقصى للسن المؤهل للتقديم هو 60 عامًا، بينما يتراوح الفئة العمرية المؤهلة للنساء بين 15 و55 عامًا.

التسجيل المسبق: يجب أن يكون المتقدم قد سجّل نفسه مسبقًا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

عدم وجود تأمين صحي أو ممتلكات: يجب أن لا يكون لدى مقدم الطلب أي تأمين صحي أو اجتماعي، ولا يمتلك أي أصول أو ممتلكات.

منصة مظلتي

وفي إطار ما نعاينه من تطور، فقد أطلقت الحكومة العراقية “منصة مظلتي”، وهي منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية في البلد. بحيث توفر المنصة مجموعة من الخدمات بما في ذلك التقديم للحصول على الدعم، الاستعلام عن وضع الطلبات، وتتبع المدفوعات. تسعى المنصة جاهدة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

كيفية الاستفادة من منصة مظلتي

يمكن للأشخاص الراغبين في الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق الوصول إلى منصة مظلتي عبر رابطها الرسمي. وتسجيل الدخول بحسابهم الشخصي للاستعلام عن حالة طلبهم في الوجبة التاسعة من منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية العراقية.

الرعاية الاجتماعية في العراق تمثل جزءًا مهمًا من النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. تهدف إلى توفير الدعم للأفراد والأسر الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية. تشمل الرعاية الاجتماعية عدة فئات من المجتمع العراقي، بما في ذلك الأرامل والأيتام والمعاقين والمتقاعدين والأسر الفقيرة.

مع تطور الأدوات الرقمية، تمكنت الحكومة العراقية من تحسين وتبسيط عملية الوصول إلى الرعاية الاجتماعية. بحيث تعتبر منصة “مظلتي” من بين أحد هذه الأدوات بالإضافة لموقع وزارة العمل العراقية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية التي تتفاعل فيها الوزارة بشكل يومي.

في النهاية، يجب أن نتذكر دائماً أن الرعاية الاجتماعية ليست مجرد برنامج حكومي، بل هي أيضاً تعبير عن التضامن الاجتماعي والإنساني في البلد. ومن خلال تحسين هذه الخدمات، يمكن للعراق أن يتحرك نحو مجتمع أكثر شمولية وعدالة اجتماعية.