اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة في العراق 2023 المشمولين بالقبول منصة مظلتي
ارتفع البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق، حيث يقوم الكثير من المواطنين في مختلف المدن والمحافظات العراقية بالتحقق من القوائم المعلنة حديثاً ضمن كشوفات اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023. وتشير تصريحات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن الإعلان عن هذه الأسماء سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، وسيكون خلال شهر رمضان المبارك.
وفقًا لمصادر مطلعة داخل وزارة العمل العراقية، سيتم الإعلان عن القوائم على ثلاث دفعات بسبب كثرة المقبولين بهذه الوجبة الاجتماعية، التي يفترض أن تكون الأخيرة. وعليه، يعمل المسؤولون في الوزارة على تيسير عملية الاستعلام عن الأسماء من خلال إطلاق منصة “مظلتي العراقية” الإلكترونية، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على القوائم بكل سهولة من المنزل.
وبعد فحص جميع الطلبات التي تم تقديمها للحصول على الوجبة التاسعة، والتي وصلت إلى أكثر من 400 ألف طلب، قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبول ما يقرب من 200 ألف طلب للحصول على هذه الوجبة الاجتماعية، لتغطية الحاجة الفعلية للمستفيدين.
شروط القبول في الرعاية الاجتماعية
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم مسجلا سابقا في الشئون الاجتماعية.
- يجب أن لا يمتلك أي أصول عالية القيمة.
- إضافة جميع البيانات المطلوبة.
- رفع المستندات المطلوبة.
الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
إليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة التاسعة على منصة مظلتي العراقية:
- الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق.
- أو الدخول على موقع منصة مظلتي الرسمي على الأنترنت.
- كتابة رقم البطاقة الذكية في الحقل الخاص بها.
- كتابة الكود المرئي المكون من خمسة أرقام.
- الضغط على تنزيل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة.
- البحث عن الاسم رباعي عن طريق كتابته في مربع البحث.
- التأكد من تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم.