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استقالة الحكومة الكويتية بعد يوم واحد من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة

عبد الرحمن عياد
استقالة الحكومة الكويتية بعد يوم واحد من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة

تم رفع استقالة الحكومة الكويتية إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من قبل الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، يوم السبت، تمت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.

وقد أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن رفع الاستقالة يأتي تنفيذًا للمادة 57 من الدستور، حيث تم تقديم الاستقالة إلى أمير البلاد.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه لأمير البلاد على الثقة الغالية والدعم الكريم الذي قدمه، كما أشاد بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء خلال فترة توليهم المسؤوليات.

وفي وقت سابق فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع استثنائي على مشروع مرسوم يدعو مجلس الأمة للانعقاد في الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.

 

الحكومة الكويتية


وقد تم تحديد الأربعاء 17 أبريل الحالي كتاريخ لانعقاد المجلس، وتم رفع المشروع إلى أمير الكويت وفقًا لما ذكرته وكالة “كونا”.

وتأتي هذه الأحداث بعد يوم واحد فقط من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي الثامن عشر.
وقد تمت الانتخابات في يوم الخميس، وشملت خمس دوائر انتخابية.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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