بعد موجة من الغضب العارم، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الكويت احتجاجاً على تغريدات تدعم “الشواذ جنسياً”

قامت وزارة الخارجية في دولة الكويت، باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة “جيم هوليستايدر” أمس الخميس، حيث تسلَّم مذكرة رسمية تعبِّر عن رفض الكويت لما جاء في تغريدات السفارة حول دعم الشواذ جنسياً.

الخارجية الكويتية تؤكِّد رفض ما نشرته السفارة الأمريكية

وأصدرت الخارجية الكويتية بياناً نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكَّدن خلاله استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة السيد جيم هوليستايدر، حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد، الذي سلَّمه مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشرة على حساب السفارة من دعم للشواذ جنسياً.

الكويت تطالب السفارة الأمريكية باحترام القوانين في البلاد

وشددت المُذكرة على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت “والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات التزاماً بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في عام 1961”.

وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت. الخبر كامل: https://t.co/qcTj49ZTPh pic.twitter.com/ItSaIqQ4Rv — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 2, 2022

سلوكيات شاذة يرفضها المجتمع الكويتي المسلم

وكانت تغريدة السفارة الأمريكية في الكويت قد أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار في البلاد كما طالب نواب مجلس الأمة السفارة الأمريكية بالاعتذار “كونها تجاوزت ما نصت عليه الاتفاقيات الدبلوماسية من احترام قوانين الدول التي تستضيفها”.

وأكَّد النائب عبد الكريم الكندري أن “نشر السفارة الأمريكية منشورات تدعم المثلية عبر حساباتها مخالف للمادة 41 فقرة 1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزمها باحترام قوانين الدولة المستقبلة لها وأنظمتها” مطالباً السفارة بحذف ما نشرته وتقديم اعتذار.

كما وصف النائب أسامة الشاهين تغريدات السفارة بأنَّها “سلوك مرفوض .. وخروج متكرر عن أصول العمل الديبلوماسي”.

وأوضح النائب حمد المطر إن “تحدي السفارة الأمريكية في الكويت وخرقها للمواثيق الدولية بمحاولة فرضها لسلوكيات شاذة يرفضها المجتمع الكويتي المسلم يحتم على وزارة الخارجية القيام بدورها في اتخاذ إجراءات تجاهها تمنع تكرار تلك الاستفزازات المرفوضة شعبياً”، حسب تعبيره.