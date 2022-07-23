استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان.. اعرف الخطوات ولينك النتيجة

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية، فقد شغلت بدورها بال الكثيرين؛ رغبًة في أن يتعرفوا على ما حصل عليه أبناءهم أو ذويهم فيما يخص نتائج الصف الثامن في ولاية الخرطوم، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج شهادة التعليم الأساسي في السودان، وأكدت على أنه يمكن لأولياء الأمور والطلبة أنه يمكنهم الحصول عليه عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في السودان، بشكل إلكتروني وخطوات بسيطة.

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان يمكنك أن تفعله بطريقة بسيطة وخطوات سهلة بشكل إلكتروني، وذلك ما سنستعرضه خلال السطور التالية، ليعرف الطلاب خطوات استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان، في شكل إحدى الخدمات التي نقدمها للقارئ بسبب تزايد البحث من قبل النشطاء على مواقع التواصل عنها، وذلك في الساعات الماضية عن ذلك العنوان وغيره من العناوين التي ترتبط بالنتائج.

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان

عنوان استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان، تسبب في حالة من الارتباك والقلق، وذلك بسبب حالة الترقب لدى كل من الطلاب وأولياء الأمور؛ ليتمكنوا من معرفة نتيجة صفوف الأساس في السودان، وذلك خلال الساعات الماضية، ففي تاريخ 30 مايو الماضي، بدأ البحث عن تلك العناوين لكن بشكل أقل مما يتم خلال الوقت الحالي، وفي ذلك التوقيت بالتحديد، تم انتهاء من كافة الامتحانات في كب المواد الدراسية للصف الثامن في السودان.

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس

هناك مجموعة من الخطوات وأوضحت وزارة التعليم السوادنية لاستخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس، حيث يتم استخراج نتيجة الأساس إلكترونيًا، برقم الجلوس، وذلك جاء كالتالي:

يجب على الراغبين في البداية، ممن برغبون في الحصول على نتيجة التعليم الأساس، أن يدخلوا إلى موقع وزارة التربية والتعليم في السودان الرسمي على جوجل.

بعد دخول الطالب إلى البوابة أو موقع وزارة التربية والتعليم في السودان، عليك أن تدخل على الواجهة الرئيسية للموقع.

ثم ادخل كل المعلومات المطلوبة وهي رقم مقعد الطالب في المكان المخصص له، أو ما يعرف باسم رقم الجلوس.

وبعدها يمكنك أن تدخل رمز التحقق الخاص بك، في المكان المخصص له.

ثم يمكنك أن تضغط على كلمة search، وعليك أن تنتظر عدة ثوان حتى تظهر لك نتيجة شهادة التأسيس، حيث تستغرق وقت في التحميل.

وزارة التربية والتعليم السودانية

تصدر اسم وزارة التربية والتعليم السودانية مؤشرات البحث بسبب إعلانها عن موعد استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان، حيث تعتبر تلك النتائج حديث الجميع عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق وإعلان النتيجة في وقت قريب، وبذلك يتم اعتماد النتيجة الأساسية في كافة ولايات السودان كل على حده، حيث انتهى المعلمون من العمل من التدقيق والعمل التصحيحي الذي تم القيام به، وأشارت التقارير إلى أن المواقع السودانية أعلنت عن نشر النتائج بشكل رسمي بعد يوم 20 يوليو 2022، عبر الإنترنت، وبالفعل قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة الأساسية بشكل رسمي في ولاية الجزيرة حتى الوقت الحالي.