استئناف تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 لليوم التالي.. تعرف على الشروط

استأنفت إدارة شئون الانتخابات في وزارة الداخلية في دولة الكويت، صباح اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2023 لليوم التالي على التوالي، وذلك بعد فتح باب الترشح أمس الجمعة وحتى نهاية يوم 14 مايو الحالي.

انتخابات مجلس الأمة 2023

أكد المدير العام للشؤون القانونية في الوزارة صلاح الشطي، أن الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2023 والقوانين المعدلة له، مشيرًا إلى أن باب إدارة شؤون الانتخابات سيظل مفتوحا لترشح في انتخابات مجلس الأمة 2023 لمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل من الساعة 7.30 صباحاً حتى 1.30 مساءً في مقر الإدارة بمنطقة الشويخ.

عدد اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2023

وبين “الشطي” اعتماد عدد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية حيث يبلغ عددها 759 لجنة، كما تم اعتماد عدد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين، و5 مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

موعد انتخابات مجلس الأمة 2023

أعلن مجلس الوزراء في دولة الكويت الأربعاء الماضي، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، ورفعه إلى ولي العهد.

شروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2023