أخبار عربية

اختطاف صيادين كويتيين في العراق

عبد الرحمن عياد

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح إن السلطات المعنية في العراق عثرت يوم الثلاثاء على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت واللذين قد اختفيا مؤخرًا في محافظة الأنبار.
وقد أشار الوزير إلى أن وزارة الخارجية تابعت عن كثب مع السلطات العراقية التي بذلت جهودًا كبيرة للعثور على الجثتين بأسرع وقت ممكن.
وقد أضاف أنه يتم التنسيق حاليًا مع حكومة العراق لمعرفة تفاصيل الحادث ونتائج التحقيقات الجارية وقد أرسل بالفعل لسفارة الكويت في بغداد بمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وفي اليوم السابق فقد أفاد مسؤولان أمنيان بأن مواطنين كويتيين تعرضا للاختطاف أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق.
وقد أكد ضابط في الشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
وقد أشار المسؤولان إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تعرض إحدى مركبات الصيادين لهجوم من قبل مسلحين وتم فقد الاتصال بالكويتيين الاثنين، ولم يتم الإعلان عن أي جهة مسؤولة عن الحادث في الوقت الحالي.

ويقوم الصيادون في كثير من الأحيان برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثًا عن الصقور. وقد صرح أحد ضباط الشرطة العراقية لوكالة (رويترز) قائلاً: (كان الصيادان يتحركان في منطقة صحراوية نائية وخطيرة جدًا، حيث لا يزال تنظيم داعش نشطا هناك، نحن نود أن نعرف أولاً ما إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة).

تشهد الأماكن النائية في العراق رحلات صيد من قبل الصيادين الكويتيين بحثًا عن الصقور، وتشير التقارير إلى أن تنظيم داعش ما زال نشطًا في تلك المناطق.

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.