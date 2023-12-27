اختطاف صيادين كويتيين في العراق

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح إن السلطات المعنية في العراق عثرت يوم الثلاثاء على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت واللذين قد اختفيا مؤخرًا في محافظة الأنبار.

وقد أشار الوزير إلى أن وزارة الخارجية تابعت عن كثب مع السلطات العراقية التي بذلت جهودًا كبيرة للعثور على الجثتين بأسرع وقت ممكن.

وقد أضاف أنه يتم التنسيق حاليًا مع حكومة العراق لمعرفة تفاصيل الحادث ونتائج التحقيقات الجارية وقد أرسل بالفعل لسفارة الكويت في بغداد بمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وفي اليوم السابق فقد أفاد مسؤولان أمنيان بأن مواطنين كويتيين تعرضا للاختطاف أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق.

وقد أكد ضابط في الشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقد أشار المسؤولان إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تعرض إحدى مركبات الصيادين لهجوم من قبل مسلحين وتم فقد الاتصال بالكويتيين الاثنين، ولم يتم الإعلان عن أي جهة مسؤولة عن الحادث في الوقت الحالي.

ويقوم الصيادون في كثير من الأحيان برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثًا عن الصقور. وقد صرح أحد ضباط الشرطة العراقية لوكالة (رويترز) قائلاً: (كان الصيادان يتحركان في منطقة صحراوية نائية وخطيرة جدًا، حيث لا يزال تنظيم داعش نشطا هناك، نحن نود أن نعرف أولاً ما إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة).

تشهد الأماكن النائية في العراق رحلات صيد من قبل الصيادين الكويتيين بحثًا عن الصقور، وتشير التقارير إلى أن تنظيم داعش ما زال نشطًا في تلك المناطق.