أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يوم الأحد أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية تعمل في المنطقة لاستئناف إنتاج النفط من حقول الإقليم خلال ثلاثة أيام، وجاء هذا الإعلان خلال زيارة وزير النفط إلى مدينة أربيل.

اتفاق متوقع لاستئناف إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق

وأفاد عبد الغني أن العراق توصل إلى تفاهم مع تركيا بشأن استئناف صادرات النفط من الشمال عبر خط أنابيب العراق تركيا.

وكانت شركة النفط النرويجية ( DNO ) قد أعلنت في الجمعة السابقة أنها ستتوقف عن إنتاج وتصدير النفط عبر خطوط الأنابيب في إقليم كردستان حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.

وفي وقت سابق فقد أشارت رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكيور) إلى أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الذي يربط العراق بالإقليم في شهر مارس الماضي قد تسبب في خسائر تقدر بنحو سبعة مليارات دولار للعراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط من عائدات التصدير.

وقد أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في سبتمبر الماضي أن فحص خط الأنابيب النفطي بين العراق وتركيا قد اكتمل وأن الخط سيكون جاهزًا من الناحية الفنية للتشغيل قريبًا.

ويذكر أن تركيا كانت قد أوقفت تدفق النفط عبر الخط النفطي الواقع في شمال العراق في 25 مارس الماضي بناءً على قرار صادر عن غرفة التجارة الدولية في أنقرة، ويقضي بدفع تعويضات للحكومة العراقية عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان في الفترة بين عامي 2014 و2018.