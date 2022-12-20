إيلون ماسك يفقد لقب الأغني في العالم بعد خسارته 183 مليار دولار 

قام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بإلقاء اللوم في الهبوط الكبير لأسهم شركة تسلا على الفيدرالي الأمريكي، حيث أكد على أن قيام الفيدرالي بالرفع من قيمة الفائدة تسبب في جعل أسواق الأسهم للشركة ذات جاذبية أقل بالنسبة للكثير من المستثمرين.

وقام إيلون ماسك بالتغريد خلال يوم الجمعة الماضية قائلًا ” شركة تسلا تعمل خلال الوقت الحالي أفضل من أي وقت مضى، وكان ذاك ردًا على أحد الأشخاص المساهمين بالشركة، والذي قد ألقى اللوم عليه بعد خسارة الشركة العالمية تسلا 600 مليار دولار من قيمتها التسويقية خلال عام 2022.

وأضاف ماسك قائلًا ” نحن لا نستطيع التحكم في الفيدرالي الأمريكي، هذه هي المشكلة الحقيقية التي نواجهها في الوقت الحالي ”

وقد قام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة أكثر من مرة هذا العام لمواجهة التضخم الحادث بالبلاد، والذي قد وصل إلى أعلى مستوياته خلال الأربعين سنة الماضية، وهو ما جعل نسبة الفائدة ترتفع إلى 4% من أجل تهدئة الاقتصاد والحد من الارتفاع المستمر في الأسعار.

وفي نهاية تعاملات يوم أمس الإثنين 19ديسمبر فإن سهم شركة تسلا قد أغلق على تراجع يقارب 0.2%، ووصل سعر السهم إلى 149.87 دولار وهو يعتبر الأقل منذ ما يقارب العامين.

وقد آثر هذا التراجع الكبير في قيمة سهم الشركة العالمية تسلا على الثروة الخاصة بالملياردير الأمريكي ” إيلون ماسك “، حيث قد خسر ما يقارب 183 مليار دولار، ويفقد لقب الأغنى في العالم بعد وصول قيمة ثورته إلى 155 مليار دولار، وأصبح الأغنى في العالم هو رجل الأعمال برنارد أرنو.