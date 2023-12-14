إيران تفتح أبوابها للسعوديين بدون تأشيرة

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية بين البلدين، أعلنت الجمهورية الإيرانية الإسلامية عن إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، ضمن قائمة تضم 33 دولة أخرى.

ما هي الدول المشمولة بالقرار؟

وقال وزير التراث والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي في تصريح صحفي إن هذا القرار جاء بناء على موافقة الحكومة الإيرانية على إلغاء من جانب واحد لتأشيرة الدخول لمواطني هذه الدول، التي تشمل الهند وروسيا والإمارات والبحرين وقطر والكويت ولبنان وغيرها من الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

ما هي الأهداف من هذه الخطوة؟

وأضاف ضرغامي أن الهدف من هذه الخطوة هو فتح أبواب إيران نحو العالم عمليًا، وتشجيع السياحة الثقافية والتاريخية والعلاجية في البلاد، التي تتمتع بطبيعة خلابة وتراث ثري وشعب مضياف، وأشار إلى أن إيران ترحب بزيارة السعوديين والتعرف على ثقافتهم وتقاليدهم، وتقديم صورة حقيقية عن الجمهورية الإسلامية، التي تسعى إلى تحقيق السلام والتعاون مع جميع الدول الصديقة.

ما هو تأثير هذا القرار على العلاقات السياسية بين البلدين؟

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحسن العلاقات السياسية بين الرياض وطهران، بعد سنوات من التوتر والصراع، وتبادل الزيارات الرسمية والمباحثات البناءة بين المسؤولين في البلدين، ويأمل الكثيرون أن يسهم هذا القرار في تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، وفي تنمية القطاع السياحي في البلدين، وفي تحقيق المصالح المشتركة والأمن والاستقرار في المنطقة.