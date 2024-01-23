إنشاء مجلس للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان صادر يوم الاثنين بأن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يشغل أيضًا منصب حاكم إمارة أبوظبي قد أقر قانونًا جديدًا يهدف إلى إنشاء مجلس للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وسوف يتولى نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد رئاسة المجلس، بينما سيكون ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد نائبًا للرئيس.

وتضم عضوية المجلس كل من خلدون خليفة المبارك وجاسم محمد بوعتابه الزعابي وفيصل عبدالعزيز البناي وبينج شياو.

ويهدف المجلس إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي وتعزيز استراتيجية الإمارة لتحويلها إلى مركز جذب للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في هذا القطاع وفقًا للبيان الصادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي.

وسوف يقوم المجلس الجديد بوضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وسوف يسهم في ضمان استمرارية التطور والازدهار الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط والهيدروكربونات بحسب ما جاء في البيان.