إنزال إمدادات طبية عاجلة جوًا إلى المستشفى الميداني الأُرْدُنّيّ في غزة وفقا Roya News

كشف مصدر مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أنه بناء على التوجيهات الملكية السامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بتسليم دفعة ثانية عاجلة من الإمدادات الطبية بالمظلات إلى المستشفى الميداني الأُرْدُنّيّ في غزة.

وتهدف العملية، التي أجريت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، إلى الأتي:

تعزيز قدرات المستشفى وتطويرها. زيادة قدرة الطاقم الطبي على تقديم خِدْمَات الرعاية الصحية والعلاجية في قطاع غزة. تتماشى هذه الخطوة مع التزام المملكة الأردنية الهاشمية المستمر بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، أكدت القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى لا يزال يعمل، دون أن يثنيه عن مهمته توفير الرعاية الطبية الأساسية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الملك عبد الله الثاني أن سلاح الجو الملكي الأُرْدُنّيّ أنزلوا جوا مساعدات طبية عاجلة إلى المستشفى الميداني الأُرْدُنّيّ في قطاع غزة، وقال جلالته في تغريدة على منصة X: “أسقطت قواتنا الجوية الشجاعة، عند منتصف الليل، مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأُرْدُنّيّ في غزة، وهذا واجبنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الذين أصيبوا في الحرب على غزة، وسنظل كذلك دائمًا”.

كما أكد جلالة الملك أن الأُرْدُنّ سيظل الداعم الثابت والحليف الأقرب للفلسطينيين.