إمارة دُبي تمنح أئمة المساجد والمؤذنين والخطباء مكرمة مالية وإقامة ذهبية بهذه الشروط

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجيهاته بمنح كل من أئمة المساجد، والوعاظ، والمؤذنين، والخطباء، والمفتيين، والباحثين الدينيين، من الذين أكملوا 20 عاماً من العمل بإمارة دبي، مكرمة مالية وإقامة ذهبية، وقام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإصدار قراراً يقضي بتنفيذ هذه التوجيهات الصادرة من حاكم دبي.

عطايا ومنح لأئمة مساجد دبي

وتأتي هذه المنح قبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك للعام الجاري، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي قام به الممنوحين في التعريف بصحيح الدين، وكذلك لما لهم من دور مجتمعي هام في الإسهام في الارتقاء بالقيم والأخلاق، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح التي تميزت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جعلت من إمارة دبي مكاناً للتسامح والتعايش.

وتمنى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهم جميعاً بالتوفيق والسداد في استكمال رسالتهم السامية.

وكانت إمارة أبو ظبي قد أقرت 6 فئات للحصول على الإقامة الذهبية كان من ضمنهم الباحثين ورجال الدين، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي يقوم به رجال الدين في حفظ المجتمع الإماراتي والارتقاء بقيمه وأخلاقه.