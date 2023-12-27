إمارة الشارقة تمنع كافة الاحتفالات برأس السنة تضامناً مع الشعب الفلسطيني

أعلنت القيادة العامة للشرطة بإمارة الشارقة منع كافة مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية، ليشتمل القرار منع الاحتفالات والألعاب النارية وغيرها من الفاعليات التي تنطلق مع بداية العام الجديد، وجاء قرار الإمارة في إطار التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني ما يشهده قطاع غزة من عدوان.

موقف مشرف من حكومة الشارقة

ويعد القرار الذي اتخذته حكومة إمارة الشارقة من المواقف المشرفة التي تُظهر مدى الارتباط والتضامن، والذي عبرت عنه في بيانها بقولها “تم منع كافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك في تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة”

وتابع البيان “وتناشد شرطة الشارقة الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والالتزام، منوهة إلى أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات، وتؤكد أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة”

حظي القرار بتأييد ومباركة من كل متابعي حساب شرطة الشارقة على منصة “إنستجرام”، والذين أثنوا على سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، على مشاعر التضامن التي أظهرها للشعب الفلسطيني، وتنموا أن يحزوا باقي الحكام العرب حزوه.

يذكر أن احتفالات رأس السنة بإمارة دبي، تعد من أشهر الاحتفالات على مستوى العالم، نظراً لحجم الألعاب النارية الضخم التي تطلقها دبي في هذا اليوم، والجدير بالذكر أن حكومة إمارة دبي لم تعلن عن موقفها هذا العام من هذه الاحتفالات.