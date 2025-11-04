إعلان رسمي في تونس عن إعادة مهاجرين غير قانونيين ورفض التحول إلى منطقة عبور

شهد عام 2025 تحركًا واسعًا من السلطات التونسية لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية، في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية لوقف عمليات العبور عبر البحر المتوسط.

برنامج العودة الطوعية

أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، خلال جلسة استماع أمام البرلمان، أن بلاده أعادت منذ مطلع العام نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى أوطانهم، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، موضحًا أن العملية تمت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة عبر رحلات أسبوعية تضمن العودة الآمنة للمهاجرين.

موقف تونسي ثابت

أوضح الوزير أن تونس أبلغت شركاءها في الاتحاد الأوروبي تمسكها بعدم السماح بتحويل أراضيها إلى ممر للهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن الدولة تعتمد نهجًا إنسانيًا يحترم القوانين الدولية ويصون كرامة المهاجرين.

استمرار الجهود

أظهرت البيانات الرسمية أن تونس أعادت في عام 2024 أكثر من 7200 مهاجر ضمن نفس المبادرة، وتواصل تنفيذ البرنامج لمعالجة الظاهرة والحد من تدفق المهاجرين عبر سواحلها.

أوضاع المهاجرين

تشير تقارير محلية إلى أن عددًا من المهاجرين يعيشون في خيام مؤقتة بمناطق جنوبية مثل العامرة وجبنيانة، بعد منعهم من التوجه نحو السواحل الأوروبية. وتعمل تونس مع منظمات دولية لتحسين ظروفهم المعيشية.

تراجع في الأعداد

أدى تشديد الرقابة الأمنية على الحدود البحرية إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا خلال عام 2025 مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس نجاح الجهود التونسية في ضبط مسارات الهجرة.