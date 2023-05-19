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إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الأولى 2023 رابط كشوفات المشمولين والمقبولين منصة مظلتي

أسماء صبري

تم الإعلان في الساعات القليلة الماضية عن الدفعة الأولى من أسماء المشمولين والمقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق على منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية بشكل رسمي، على أمل نشر باقي الأسماء في الدفعة الثانية والتي ستكون بعد أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، بحيث تضم الدفعة الأولى أسماء أكثر من 121 ألف مستفيد ومستفيدة من جميع المحافظات العراقية.

بعد معاناة ألاف العراقيين من الفقر والتضخم الذي يعيشه العالم، فقد جاء برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق كدرعٍ واقي للعديد من المواطنين العراقيين الذين يحتاجون للمساعدة. في هذا المقال، سنناقش شروط البرنامج، مميزاته، وكيفية الاستعلام عنه.

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الدفعة الثانية لجميع أسماء المقبولين والمشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة قريبا

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الأولى بالعراق 2023 منصة مظلتي

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

تتنوع الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق. تشمل هذه الشروط الأساسية، على سبيل المثال لا الحصر:

  • أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  • العيش داخل العراق.
  • لا يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم قادراً على العمل أو لديه مصدر رزق آخر.
  • يجب أن يكون الشخص المتقدم في حالة اجتماعية تحتاج إلى الرعاية والدعم.

مميزات برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

يركز برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق على تقديم الدعم للأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة. هذا الدعم يتمثل في:

  • تقديم مساعدات مالية شهرية للمستفيدين.
  • تقديم خدمات الرعاية الصحية.
  • توفير التدريب والتأهيل المهني لمساعدة الأفراد في العودة إلى سوق العمل.
  • تقديم خدمات التأمين الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق أمر بسيط ويمكن القيام به عبر الإنترنت. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج وإدخال المعلومات المطلوبة للاستعلام عن حالة الطلب أو عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول لرابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.
  • الضغط على زر استعلام عن الوجبة التاسعة.
  • أكتب رقم البطاقة الذكية الخاصة بك.
  • تأكد منه واضغط على زر بحث أو استعلام للبحث عنك في قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بغداد

اسماء الرعاية الاجتماعية محافظة الأنبار

يمكننا مساعدتكم من خلال البحث عن اسمكم وحالتكم في برنامج الرعاية الاجتماعية، فما عليكم سوى كتابة الاسم كامل مع اسم الأم مع المحافظة وسنقوم بالبحث بدلاً عنكم.

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق هو برنامج هام يهدف إلى توفير الدعم للأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة. يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات التي تساعد الأفراد على تحسين جودة حياتهم. لذا، يجب على كل شخص يحتاج إلى الدعم أن يعرف كيفية الاستفادة من هذا البرنامج والاستعلام عنه.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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22 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    محمد كدر غويزي

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  2. ابراهيم محمد بدر حسون يقول

    ابراهيم محمد بدر حسون
    الام صبحه عبدالله حسين

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  3. نوركاظم عبدمطر يقول

    نور كاظم عبد

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  4. غير معروف يقول

    موفق عثمان حسين عثمان
    اسم الاوم واجده ياسين

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  5. طيف علي وسمي يقول

    طيف علي و
    سمي

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  6. محمد جواد شاكر يقول

    ابوي

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  7. هديل عبادي كزار يقول

    هل اسمي موجود

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  8. هديل عبادي كزار يقول

    هل اسمي موجود هديل عبادي كزار بغداد /الكرخ

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  9. ثائر اكرم مهدي يقول

    ثائر اكرم مهدي

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  10. غير معروف يقول

    حنين علاء محي كاظم

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  11. رنا جبار عاجل مرهج يقول

    رنا جبار عاجل مرهج

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  12. حسين محمد جبر يقول

    اسمي موجود

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  13. اسعد موسئ محمد يقول

    اسمي اسعد موسئ محمد

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  14. غير معروف يقول

    ايهاب اسعد عبد الوهاب من بغداد

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  15. علي عبد الكريم رحيم يقول

    علي عبد الكريم رحيم

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  16. غير معروف يقول

    فلاح حسن محمد

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  17. غير معروف يقول

    فلاح حسن عطيه

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  18. غير معروف يقول

    علي محمد عبدالحسن جباره/مدينه الصدر/مواليد11994/12/4

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  19. علي حسن مانع يقول

    هل اسمي موجود

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  20. جبار عزيز يقول

    جبار عزيز

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  21. حسن فليح نعاس يقول

    موجود

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  22. غير معروف يقول

    مصطفى احميد حميد

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