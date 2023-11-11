إعفاء رئيس الوزراء الجزائري من منصبه وتعيين خلفًا له

في تطور غير متوقع فقد أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارًا ينص على إنهاء مهام رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن وتعيين نذير العرباوي مدير ديوانه السابق بدلاً منه.

إعفاء رئيس الوزراء الجزائري من منصبه وتعيين خلفًا له

ووفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية والذي نُقِلَ عبر التلفزيون الرسمي فقد صرح أن (الرئيس تبون عين نذير العرباوي وزيرًا أولًا للحكومة خلفًا لأيمن بن عبد الرحمن الذي تمت إقالته من منصبه).

ومع ذلك لم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار في البيان ولم يتم تحديد ما إذا كان سيُكلَّف العرباوي بتشكيل حكومة جديدة أو سيستمر في قيادة الفريق الوزاري الحالي.

وقد قاد بن عبد الرحمن الحكومة الحالية منذ صيف عام 2021 ويعتبر العرباوي دبلوماسيًا ذو خبرة وسبق له أن شغل منصب مدير ديوان الرئيس الجزائري لعدة أشهر وكان قبل ذلك رئيسًا لبعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة لسنوات عديدة.