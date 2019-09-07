إستمارة ملتقي الشباب السنوي 2019 و جهود وزراة الشباب و فريق إبني حلمك







تشهد الفترة الاخيرة فاعليات كلا من وزارة الشباب والرياضة و فريق إبني حلمك بالإسكندرية تحت إدارة و إرشاد ” د. صفاء الشريف ” وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية يعملون جاهدين لسعي ورا توعية الشباب و تقدمهم لفعاليات ملتقي شباب العالم السنوي تحت رعاية الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” فيعملون جاهدين علي حث الشباب بكافة المحافظات و ليس الإسكندرية فقط فيشاركون في جميع المؤتمرات داخل وخارج المحافظة فهم مثال مشرف لجيلنا .

من هو فريق إبني حلمك ؟

الاجابة :

هو فريق شبابي تابع لمديرية الشباب والرياضة لمحافظة الإسكندرية كل الهدف من تكوينه توعية و مساعدة الأعضاء و الشباب علي العمل والتدريب و التثقيف و تقديم الدورات و المنح و لهم فعاليات شبابية كثيرة و لهم دور هام في نشر و مساعدة أكبر عدد من الشباب لتواصل مع الملتقي .







و قد تم إصدار إستمارة المشاركة في فاعليات ملتقى الشباب السنوي ” لنعبر جسراً السابع 2019 ” خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 27 سبتمبر 2019 بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ مدينة السحر و الجمال فهي مثال رائع لكى يكون دائما منبع تجمع شباب العالم .



ما هو ملتقى الشباب السنوي لنعبر جسراً ؟

الإجابة :

يعتبر ملتقى لنعبر جسراً هو أحد أهم البرامج السنوية التي تنفذها مؤسسة آل قرة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والذى ينفذ في موسمه السابع 2019 من منطلق الإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030 ( البعد الثقافي ) .







و يعد هذا الملتفي حلقة الوصل بين الشباب و الدولة بشكل عام و مباشر فيتم في عرض الآراء و الافكار و ينتج من داخله كل ما يفيد كل من الدولة و الشباب .

ما هو الهدف من ملتقي الشباب السنوي لنعبر جسراً ؟

الإجابة :

دئما يكون الهدف تكوين هذا المؤتمر الدولي ان يكون لدينا شباب واعي ذو نظرة مستقبلية يساعدون علي العمل و التقدم و يساهمون في التقدم بالوطن و يعملون كل الجهد علي إيصال فكر الشباب و المستقبل الواعد لكل من اادولة و شبابها والعمل علي الإصلاح الداخلي قبل الخارجى .

فدئما يجب ان تكون البداية من الداخل ..

رابط إستمارة المشاركة في ملتقي الشباب :”







https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKxfa9vB0DFzFV49CHTIn_l9Ai8xESZaOIxanGBYLrmnScrg/viewform?fbzx=2537996169623621658″