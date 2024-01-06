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إحالة 84 متهماً من تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات للمحاكمة

عبد الرحمن عياد

أمر المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات بإحالة 84 متهماً ينتمون بشكل رئيسي إلى تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية المعروفة أيضًا بمحكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم بتهمة إنشاء تنظيم سري جديد يهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

إحالة 84 متهماً من تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات للمحاكمة

علم دولة الامارات

وفي السابق كان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 التي تندرج تحت قضايا أمن الدولة.
وبناءً على المعلومات والتحريات الكافية فقد قرر النائب العام الإماراتي فتح تحقيق في تفاصيل هذه الجريمة، وندب محامٍ لتمثيل كل متهم.


وبعد ما يقرب من ستة أشهر من التحقيق والبحث وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها فقد قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية في محكمة أمن الدولة.
وتعد هذه المحاكمة مستمرة حتى الآن حيث تم بدء استماع الشهود بعد أن تم تعيين محامٍ لتمثيل كل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وفى البيان الصادر عن النائب العام فقد وجّه للمتهمين اتهامًا بتهمة (إنشاء تنظيم سري جديد يهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة).
وأشار البيان إلى أن المتهمين قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل أن يتم الحكم عليهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 التي تندرج تحت قضايا أمن الدولة، وتم استكمال التحقيقات والبحث في تفاصيل الجريمة، وتم العثور على أدلة كافية تشير إلى ارتكابها.

وبناءً على ذلك فقد تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية في محكمة أمن الدولة، والتي مازالت جارية حتى الآن.
وتم بدء سماع أقوال الشهود في هذه المحاكمة، وتم تعيين محامٍ لتمثيل كل متهم الذي لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع عنه.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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