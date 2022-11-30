إجازة اليوم الوطني الإماراتي الـ51 (يوم الشهيد) وإسقاط ديون مئات المواطنين وعفو رئاسي ومفاجآت أخرى

بدأت الاحتفالات تعم أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إيذانًا باستقبال الذكرى الـ 51 لليوم الوطني ويوم الشهيد، وبدأت الكثير من الشركات والمؤسسات في الكشف عن عروضها الرائعة بمناسبة هذا اليوم، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الإجازة الرسمية للمواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص لتلك المناسبة.

إجازة اليوم الوطني الإماراتي

وأعلنت الموارد البشرية، عن اعتبار الفترة من الأول وحتى الثالث من شهر ديسمبر 2022 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51، وأصدرت تعميمًا لجميع الجهات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.

وإسقاط ديون المئات

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد، قرارًا بتسديد ديون المتعثرين من المواطنين والذين بلغ عددهم 1214 ضمن صندوق معالجة الديون المتعثرة، بمشاركة 17 بنكًا ومصرفًا ومؤسسة تمويل، ووصلت قيم ما سيتم إسقاطه من ديون من المتعثرين 536 مليونًا و230 ألف درهم.

وعفو رئاسي عن 1530 سجينًا

كما أصدر بن زايد أيضًا قرارًا رئاسيًا بالعفو عن 1530 سجين، بمناسبة احتفال البلاد بعيدها الوطني الـ51، ووجه على الفور الإفراج عن السجناء في المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، بالإضافة بالتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذًا لتلك الأحكام.