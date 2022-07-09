أي ساعة خطبة عرفة 1443 وتردد القنوات الناقلة

ينتظر جميع المسلمين في الوطن العربي مجيء يوم عرفة ويتساءل الكثير من المسلمين عن أي ساعة خطبة عرفة 1443، حيث من المقرر أن يكون موعد خطبة عرفة خلال يوم الجمعة الموافق اليوم الثامن من شهر يوليو الجاري، ليصعد الإمام على المنبر ويلقي خطبته بما يفيد الناس من العلوم الشرعية، ويترقب الجميع هذا اليوم نظرا لفضله العظيم، كما ينتظر الجميع الاستماع إلى هذه الخطبة من مكة المكرمة ومشاهدتها بشكل مباشر، لذلك يبحث البعض عن القنوات الناقلة إليها.

من المقرر أن تكون خطبة عرفة 1443 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في يوم الجمعة القادمة الذي يوافق اليوم الثامن من شهر يوليو 2022 ميلادياً، وبعد الانتهاء من الخطبة مباشرة يكون قد حان موعد آذان صلاة الظهر، فيصلي جميع الحجاج صلاة الظهر وكذلك صلاة العصر في جماعة كما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم.

سوف يتم نقل خطبة عرفة من خلال مجموعة من القنوات العربية بشكل مجاني وحصري، حتى يتمكن جميع المسلمين من مشاهدتها والاستمتاع بهذا المشهد العظيم.

القنوات الناقلة لخطبة عرفة 1443

من المصرح به أن يتم نقل خطبة عرفة خلال هذا العام على مجموعة من القنوات، بالإضافة إلى مجموعة من المنصات الإلكترونية التي تقوم بعرضها مباشرة، وتتمثل هذه القنوات في التالي:

قناة السعودية للسنة النبوية.

قناة الإرث النبوي.

القناة الفضائية المصرية.

قناة السعودية للقرآن الكريم.

التلفزيون السعودي.

القناة الخامسة الجزائرية.

قناة اقرأ الفضائية.

تردد القنوات الناقلة لخطبة عرفة

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم

القمر الصناعي عرب سات نايل سات التردد ١٢١٤٩ ١٢١٤٩ معامل الترميز ٢٧٥٠٠ ٢٥٧٠٠ تصحيح الخطأ ٥/٦ ٣/٤

تردد القناة الفضائية المصرية

القمر الصناعي عرب سات ١١٤٨٨ التردد ١١٧٦٦ ٢٧٥٠٠ معامل الترميز ٢٧٥٠٠ ٢٧٥٠٠ تصحيح الخطأ ٥/٦ ٣/٤

الجدير ذكره أنه تم الإعلان من قبل رئاسة شؤون الحرمين الشريفين من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسي سوف يكون هو خطيب يوم عرفة، وسوف يتلو ما تيسر عليه من عند الله عز وجل في تمام الساعة الحادية عشر صباح الجمعة القادمة.