أول تعليق من طليقة فائق حسن بعد زواجه من أصالة

نشرت الكاتبة مارتا حامد، طليقة الشاعر فائق حسن، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” أول تعليق لها بعد زواجه من المطربة السورية أصالة نصري.

وكتبت مارتا، حكمة عن عدم اليأس والاستسلام تقول: “حين يجف كل شيء فيك لا تيأس، فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك”.

وكانت أصالة قد أعلنت زواجها رسميًا يوم الأحد الماضي، من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، ونشرت صورة تجمعهما وعلقت عليها بكلمات رومانسية.

ويعتبر فائق حسن، هو الزوج الثالث لأصالة، بعد أيمن الذهبي، وطارق العريان والد أبنائها آدم وعلي الذي انفصلت عنه في يناير 2020، بعد زواج دام 14 سنة.

أصالة، هي مطربة سورية، وتعتبر واحدة من أشهر المطربات العربيات، ولدت في 15 مايو 1969، بدمشق، لديها 4 أبناء: “شام الذهبي، وخالد الذهبي، وآدم العريان، وعلي العريان”.

أصدرت أصالة أول ألبوماتها الغنائية عام 1993، بعنوان “لو تعرفوا”، ويعتبر عام 1994 نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث أصدرت 3 ألبومات وهي: “توأم الروح”، و”أغلى البشر”، و”إغضب”.

توالت بعدها أعمالها الناجحة، ومن أبرز ألبوماتها: “يا مجنون، ويمين الله، ومشتاقة، وقد الحروف، وعادي، وحياتي، ونص حالة، وشخصية عنيدة، و60 دقيقة حياة، ومهتمة بالتفاصيل، وفي قربك”.