أنظمة إقامة جديدة تطلقها “الإمارات ” للعاملين وأصحاب الخبرات والمواهب

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن أنظمة جديدة للإقامات للأجانب أصحاب المهارات والخبرات، وذلك مواكبٍ لتوجهات الدولة في تحسين إجراءات قانون الجديدة، وذلك يندرج تحت “مشاريع الخمسين”، ونستعرض من خلال “نجوم مصرية” كافة التفاصيل عن الأنظمة الجديدة للإقامة.

أنواع الإقامات الجديدة من الإمارات

الإقامة الخضراء

ومن ضمن التحديثات في نظام الإقامة كانت الإقامة الخضراء، والتي جاءت لكي تفصل بين تصريح الإقامة عن تصريح العمل.

حيث إنها إقامة ذاتية للفرد نفسه أو الموظف، صاحب المهارات العالية أو المستثمر أو ورائد الأعمال وأوائل الطلبة والمتفوقين من الخريجين.

فبالإضافة إلى الإقامة الحرة التي يستفيد منها الفرد والتي هي مخصصة للعاملين بشكل خاصة، لكن صاحب الإقامة الخضراء يستفيد بامتيازات أخرى إضافية لنظام الدولة، حيث يتم تزويد مدة إقامة أبناء الموظف أو صاحب الإقامة حتي 25 سنة بالإضافة لمنح الإقامة الكاملة للوالدين، ومنح أبنائهم الإقامة من 90 حتى 180 يومًا كمهلة عند إنتهاء الإقامة.

الإقامة الحرة

كما تم تحديث نظام الإقامة الحرة وهي الإقامة الخاصة للعاملين بشكل مستقل Freelancers Visa، والتي لا تحتاج إلى عقد توظيف أو تصريح عمل.

تحسينات إجرائية وتشريعية جديدة

كما قامت دولة الإمارات بعدد من التحسينات في إجراءات الإقامة وهي:

تمديد إذن الدخول من أجل زيارة او مهمة عمل طويلة إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

السماح بإقامة الوالدين.

إمكانية إقامة أفراد الأسرة لفترة من الزمن.

تمديد إقامة بعض الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية حتى تمكنه من الحصول على وظيفة.

رفع سن فترة الإقامة للأبناء إلى 25 عاما بدلا من 18 عام.

تمديد الفترة الإلزامية حتى 180 يوم.

أهداف المنظومة الجديدة

وتهدف هذه المنظومة للتالي: