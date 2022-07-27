عاجل أنصار مقتدى الصدر يقتحمون مقر البرلمان العراقي وسط دعوات للحفاظ على سلمية الاحتجاجات

في خبر عاجل ورد قبل قليل، اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، وجاء ذلك إثر تصاعد الاحتجاجات على ترشيح كتلة الإطار التنسيقي محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء قبل يومين.

قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين

وكشف مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس، أنَّ المتظاهرين “اقتحموا البرلمان” بعد أن كانت قوات الأمن قد حاولت إيقافهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، بينما أكدت وكالة الأنباء العراقية خبر دخول المحتجين إلى مبنى البرلمان.

وكان الآلاف من أنصار الصدر، قد خرجوا اليوم في مظاهرات حاشدة، شارك فيها نشطاء محسوبون على ما يعرف بثورة تشرين 2019، وتمكنوا من اقتحام المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، في العاصمة العراقية بغداد، حيث تقع المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

الكاظمي يطالب بالحفاظ على “السلمية” والأمم المتحدة تعلِّق

ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بيان نُشر على الحساب الرسمي لمكتبه، المتظاهرين إلى “الالتزام بالسلمية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين”، كما طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جميع المتظاهرين بالتزام السلمية ووجَّه قوات الحماية في البرلمان إلى عدم حمل السلاح، وطلب من الأمانة العامة لمجلس النواب التواصل مع المتظاهرين

ومن جهتها دعت منظمة الأمم المتحدة لاحترام حرمة المباني القنصلية في المنطقة الخضراء وفق المعاهدات الدولية ذات الصلة.