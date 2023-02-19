أنباء سورية.. وقوع قتلى وجرحى أثر غارة إسرائيلية بدمشق

صرحت وكالة الأنباء السورية بعد التأكد من مصدر بقيادة شرطة محافظة دمشق السورية، عن وقوع قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على أحياء سكنية، كما أكدت الأنباء عن تصدي السلاح الجوي السوري لبعض من الهجمات المعادية بسماء مدينة دمشق.

الغارة الإسرائيلية بدمشق

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن الصواريخ الإسرائيلية، قد استهدفت مواقع ببعض المناطق السكنية الواقعة بين السيد زينب والديابية، مما نتج عنه حرائق وانفجارات متتالية، كما أدى إلى تدمير مباني مع وجود خسائر بشرية.

وسقط صاروخ إسرائيلي بدوار المزرعة، وهناك معلومات عن مقتل امرأة.