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أنباء سورية.. وقوع قتلى وجرحى أثر غارة إسرائيلية بدمشق

نهلة المصري

صرحت وكالة الأنباء السورية بعد التأكد من مصدر بقيادة شرطة محافظة دمشق السورية، عن وقوع قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على أحياء سكنية، كما أكدت الأنباء عن تصدي السلاح الجوي السوري لبعض من الهجمات المعادية بسماء مدينة دمشق.

الغارة الإسرائيلية بدمشق

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن الصواريخ الإسرائيلية، قد استهدفت مواقع ببعض المناطق السكنية الواقعة بين السيد زينب والديابية، مما نتج عنه حرائق وانفجارات متتالية، كما أدى إلى تدمير مباني مع وجود خسائر بشرية.

غارة إسرائيلية على أحياء سكنية بدمشق
غارة إسرائيلية على أحياء سكنية بدمشق

وسقط صاروخ إسرائيلي بدوار المزرعة، وهناك معلومات عن مقتل امرأة.

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نهلة المصري

نهلة المصري خريجة كلية آداب جامعة عين شمس، اعمل في مجال الترجمة بخبرة تصل إلى خمسة سنوات، بجانب حبي للكتابة والقراءة، اجيد الكتابة في مختلف المجالات.

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