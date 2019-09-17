أم بي سي تعلن عن انطلاق “ذا فويس” في هذا الموعد.. و تغيرات جديدة في لجنة التحكيم

كشفت شبكة أم بي سي مصر، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب العربية The Voice في نسخته الخامسة، والذي سيبدأ عرضه في يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري، كما أعلنت أن هذا الموسم سيشهد العديد من التغيرات على رأسها لجنة التحكيم، إلى جانب تعديل في عدد المواهب المشاركة و المتواجده من سبعة عشر بلد عربي، بالإضافة إلى ذلك توجد تعديلات أخري في شكل البرنامج و مضمونه.







تغييرات برنامج ذا فويس الموسم الجديد

و جاء التغير في لجنة التحكيم بدخول الفنانة الكبيرة سميرة سعيد بدلًا من الفنانة اللبنانية أليسا التي تواجدت بالموسم السابق، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة أنسحابها من اللجنة معللة ذلك بانشغالها الشديد بالعمل في ألبومها الجديد، كما سيحل الفنان راغب علامة محل المطرب عاصي الحلاني الذى تعرض إلى حادث مؤخرًا، كما سيتواجد طاقم الجنة بالموسم السابق الفنانة أحلام و المطرب المصري محمد حماقي، و هذا الموسم سيشهد دخول عدد كبير من المشاركين ب 17 دولة عربية مما يجعله موسم استثنائي، يذكر أن الفائزة دموع تحسين في النسخة الماضية كانت من دولة العراق و تواجدت في فريق الفنانة أحلام.







تعديلات ديكور البرنامج

و كانت ثاني التعديلات التي تم كشف الستار عنها قبل اذاعة البرنامج، هي تغييرات في الديكور الخاص بالاستوديو الذى يستضيف حلقات البرنامج و بالمقاعد الخاصة بلجنة التحكيم، هذا ما يخص شكل وإطلاقه البرنامج، أما بشأن تغييرات محتواه فتم استحداث زر جديد و هو زر الاستبعاد، و هذا الزر سيمنح لأحد المدربين الفرصة في منع الأخر في الحصول على موهبة معينة من المشاركين في فريقه، كما ستشهد مرحلة العرض المباشر مبادرة “اطرب روحي”، و التي ستوجه لفئة فاقدي حاسة السمع، للاستمتاع بالعروض من خلال أحدث التقنيات و التجهيزات البصرية.