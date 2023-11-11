أمير كرارة يكشف حقيقة استبعاد الفنان محمد سلام من مسلسله الجديد “بيت الرفاعي”

الفنان أمير كرارة يكشف للجمهور، حقيقة استبعاد الفنان محمد سلام، من مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2024، وذلك بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني في غزة خلال الاعتداء الإسرائيلي على القطاع خلال الأيام الماضية.

امير كرارة ومحمد سلام- مصدر الصورة: "تويتر"

ومن جانبه فقد غضب الفنان أمير كرارة وانفعل، خلال تعليقه على تلك الشائعة وهي استبعاد الفنان محمد سلام، حيث كتب منشورا من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” قائلا: الخبر دا كدب وليس له أي أساس من الصحة، موقع رخيص وقلة أدب وتعليقات رخيصة من بعض الناس ودا لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله ياللي بتصدقو أي حاجة عيب.

من جانب آخر مسلسل بيت الرفاعي الذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل من تأليف بيتر ميمي ، وقد شرع بيتر ميمي في كتابة حلقات المسلسل خلال تلك الفترة، وانتهى من كتابة نصف الحلقات خلال الأيام الماضية، والمسلسل من إخراج أحمد نادر جلال.