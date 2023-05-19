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أمير قطر يغادر القمة العربية قبل أن يُلقي كلمته والديوان الأميري يُصدر هذا البيان

أحمد ياسين

غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القمة العربية الـ32 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، وأعلن الديوان الأميري لدولة قطر في بيان أصدره فور مغادرة الشيخ تميم للقمة عن شكر الأمير للقيادة السعودية على حفاوة الاستقبال.

بيان الديوان الأميري القطري

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ونقلت وكالة الأنباء القطرية البيان الذي أصدره الديوان الأميري القطري تعليقاً على مغادرة الأميرة، وجاء في نض البيان “غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة”.

وتابع البيان “وقد بعث الأمير برقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنيا أن تسهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية، سائلا الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء”.

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كان قد حضر اليوم الجمعة لترأس وفد بلاده للمشاركة في فعاليات القمة العربية رقم 32 التي يترأسها الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي.

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أحمد ياسين

كاتب مصري بالعديد من المواقع الإلكترونية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الإبداع والتميز دائما.

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