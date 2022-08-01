أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة مكونة من 12 وزيرًا

في خطوة جديدة لتشكيل حكومة وطنية في الكويت أصدر أمير الكويت نواف الأحمد، اليوم الاثنين، مرسومًا أميريًا بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 12 وزيرًا وذلك بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها منذ أبريل الماضي واستمرت في تسيير الأعمال من جانبها أوضحت وكالة الأنباء الكويتية أنه صدر مرسوم ملكي بمخاطبة رئيس الحكومة الكويتية الجديدة، أحمد النواف الأحمد من أجل أن يتولى تشكيل حكومة جديدة مكونة من 12 وزيرًا.

تكليف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل حكومة كويتية جديدة

وفي 24 يوليو الماضي قرر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الحكومة الكويتية الجديدة، وتشكيل مجلس الوزراء، ووجه رئيس الوزراء الكويت الجديد رسالة هامة إلى أمير البلاد بالحفاظ على الدستور والقانون وحماية والديمقراطية وعلى المكاسب الوطنية، وعلى دولة المؤسسات، لافتًا إلى أنه يسعى لتحقيق نهضة شاملة وتنمية.

يأتي ذلك بعدما قبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت استقالة رئيس الحكومة الكويتي، الشيخ صباح الخالد وكل الوزراء وكلفهم بالاستمرار في أداء الأعمال لحين الإعلان عن الحكومة الكويتية الجديدة

استقالة الشيخ صباح الخالد للمرة الثالثة

ومنذ تولي الشيخ صباح الخالد رئاسة الحكومة الكويتية في ديسمبر 2020، قدم استقالته 3 مرات لكنه في 5 أبريل الماضي تم قبول الاستقالة رسميًا قبل يوم واحد من اتجاه مجلس الأمة الكويتي التصويت على طلب عدم التعاون مع الحكومة، والذي كان من شأنه يصعد الخلافات والتوتر بين الحكومة الكويتية والبرلمان، حيث تعني هذه الخطوة نظر أمير الكويت في قرار إعفاء الحكومة.