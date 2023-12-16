أخبار عربية

أمير الكويت.. وزير الدفاع السعودي ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أحمد مراد

قام وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بنعي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي توفاه الله تعالى اليوم السبت.

الأمير خالد بن سلمان ينعي أمير الكويت

جاء ذلك عبر تدوينة رسمية على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” جاء فيها “أتقدم بخالص التعازي، وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، قيادة وشعبا، في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت- رحمه الله”.

وتابع معالي وزير الدفاع خاتما تدوينته “سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته”.


قد يهمك:

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.