أمير الكويت.. وزير الدفاع السعودي ينعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

قام وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بنعي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي توفاه الله تعالى اليوم السبت.

جاء ذلك عبر تدوينة رسمية على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” جاء فيها “أتقدم بخالص التعازي، وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، قيادة وشعبا، في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت- رحمه الله”.

وتابع معالي وزير الدفاع خاتما تدوينته “سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته”.