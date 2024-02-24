أقلام مأجورة.. نانسي عجرم ترد على اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل

ردت الفنانة والمطربة اللبنانية نانسي عجرم خلال الساعات الماضية على اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل بعد أن أثارت حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية على خلفية ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي في قبرص بعد الانتهاء من حفلها الغنائي هناك الأمر الذي جعلت السوشيال ميديا تنقلب رأسًا على عقب بسبب هذه الصور ووجه لها الكثير من جمهورها والمتابعين تهمة التطبيع مع إسرائيل متناسية ما يحدث في أشقائنا في غزة وفلسطين.

نانسي عجرم مع مدون السفر الإسرائيلي "إيتزيك بلاس"

نانسي عجرم: شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم

قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” ردًا على اتهامهام بالتطبيع مع إسرائيل.. “مازلت عند وعدي بألا أعلق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين، شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم”.

نانسي عجرم: أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق

وأضافت نانسي عجرم في ردها على الاتهام بتطبيعها مع إسرائيل قائلة.. “لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان ولكل حاقد وعد، وعد بأن تبقي محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد، أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي”.

يعني فهمنا الاسطوانة اللي طوشتونا فيها تبع شغلكم وارزاق ناس وما بتقدروا توقفوا مسخرة وهشّك بشّك لأنو مرتبطين بعقود عمل وفي برقبتكم عِيل وكل هالمناحة اللي عملتوها، وتغاضينا عن كمية المياعة والاستهتار والطقش والفقش وانعدام الاحساس ولا كأنو #غزة_تُباد ولا كأنو في شهدا بجنوب #لبنان… pic.twitter.com/KbBpIqxFX6 — إيناس كريمة (@EnassKarimeh) February 19, 2024

نانسي عجرم: لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة

وأنهت تعليقها: “لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء، هدفي واضح، وطنيتي لا تمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي، ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله، لكم حبي ولهم دعاء بالصبر”.