أفلام عيد الفطر 2023… ولأول مرة فيلم عربي “3D”

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، بدأت تظهر إعلانات لأفلام عيد الفطر التي سيتم عرضها خلال أيام عيد الفطر بالسينما ودور العرض، والتي تشهد توليفة من أفلام الأكشن والرعب والكوميدي والفانتازيا.

فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان

يأتي في المقدمة فيلم هارلي للنجم محمد رمضان والذي ينافس به في سباق أفلام عيد الفطر 2023، كما يتم تصنيفه كفيلم أكشن كعادة أفلام النجم محمد رمضان، وتشارك مع محمد رمضان بطولة الفيلم الفنانة “مي عمر”، وذلك في ثاني تعاون فني لهما بعد مسلسل “الأسطورة” في عام 2016، كما يشارك في بطولة الفيلم الفنان القدير “محمود حميدة”، والفيلم من إخراج محمد سمير.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي

تنافس الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في موسم عيد الفطر 2023 السينمائي بفيلمها الجديد “رمسيس باريس”، الذي يعد رابع تجاربها السينمائية، بعد “دكان شحاتة” و”حلاوة روح” و”أشباح أوروبا” الذي تم عرضه العام الماضي، وكان قد واجه بعض المشاكل في التوزيع السينمائي والتي تسببت في تأخر عرضه على الشاشة الفضية.

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي ويساعدها في مهمتها الكوميدية في الفيلم، مصطفى خاطر وحمدي الميرغني، بالإضافة إلى محمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى.

فيلم “السرب” بطولة أحمد السقا

يندرج الفيلم ضمن الأفلام الحربية عن وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية.

يشارك في بطولة الفيلم: عمرو عبد الجليل، منى زكي، قصي خولي، مصطفى فهمي، هند صبري، شريف منير، دياب، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

فيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي

الفيلم من الأعمال الكوميدية والتي يقوم بدور البطولة الفنان أحمد فهمي ويشاركه في البطولة: هنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، وصبري فواز، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب.



فيلم “بعد الشر” بطولة علي ربيع

تدور أحداث الفيلم حول شاب يهرب من زوجته، ليجد نفسه في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى، لكنه لا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، وذلك خلال أحداث كوميدية.

الفيلم من إنتاج شركة السبكي، ويشارك في بطولة الفيلم: أوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، والفيلم من إخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة شيكو

فيلم كوميدي آخر ينافس أفلام عيد الفطر 2023، الفيلم من بطولة الممثل شيكو، ويشارك في بطولة الفيلم رحمة أحمد والتي لفتت الأنظار بدور “مربوحة” في المسلسل الكوميدي “الكبير أوي”، وسيد رجب، والفيلم من إخراج معتز التوني.

فيلم “يوم 13” أول فيلم عربي 3D

يعتبر فيلم “يوم 13” هو أول فيلم عربي مصور بالكامل بتقنية “البعد الثالث” (3D)، بحسب ما أكده أحد أبطاله الفنان (أحمد داوود)، عند بدء تصويره في ديسمبر/كانون الأول 2019.

تصنيف الفيلم “رعب”، ويشارك في بطولة الفيلم: الفنانة دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، إلى جانب محمد شاهين ونسرين أمين.

فيلم “مغامرات كوكو” بطولة بيومي فؤاد وشيرين رضا

يشهد فيلم “مغامرات كوكو” أول بطولة مطلقة للفنان بيومي فؤاد، وهو ثالث فيلم كوميدي يتم طرحه في عيد الفطر 2023 بعد فيلمي “ابن الحاج أحمد” و”بعد الشر”.

يناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، وهو ما دفع شيرين رضا للموافقة على المشاركة في بطولته، وذلك لكونها من أنصار المدافعين عن حقوق الحيوان.

ويشارك بيومي فؤاد في بطولة الفيلم: شيرين رضا، وخالد الصاوي، وأوس أوس، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح.

فيلم “ساعة إجابة” بطولة غادة عادل

تدور أحداث الفيلم في إطار من الفانتازيا والخيال، حيث طفل تنقلب حياته رأسا على عقب، بعد أن تمنى في إحدى الليالي الرعدية أن يحصل على أب أم مختلفين، بعد أن نشب شجار بينه وبين والديه الحقيقيين، وذلك لرفضهما اصطحابه إلى السينما.

الفيلم من بطولة: الطفل سليم مصطفى، وغادة عادل، وشريف سلامة، وأيتن عامر، ونجلاء بدر، والفيلم من إخراج مصطفى أبو سيف.