أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5 ps5

يحرص عشاق ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن على معرفة كل ما هو جديد في عالم الألعاب، حيث تداولت الأخبار مؤخرا عن طرح شركة سوني عن جهاز بلاي ستيشن 5، والذي يتميز بتقنيات أعلى من الذي يسبقه من النسخ القديمة منه، لذا سوف نعرض لكم في مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية أفضل عشرة ألعاب على بلاي ستيشن 5.

أفضل 10 ألعاب فيديو على بلاي ستيشن 5:

كان قد طرح موقع IGN الأمريكي المتخصص في ألعاب الفيديو أفضل 10 ألعاب، وهي كالتالي:

شبح تسوشيما Ghost of Tsushima:

هي لعبة فيديو تعتمد على الأكشن الخالص، بالإضافة إلى نكهة المغامرات بها، حيث تم إصدارها في تاريخ 17 يوليو لعام 2020، بتصميم من شركتي سكر بنش برودكشنز، وشركة سوني انترأكتيف انترتينمنت، وتتأثر اللعبة بقصة الغزو المغولي لليابان على جزيرة تسوشيما للبطل ساموراي.

ويوجد من اللعبة نسخة عربية، تتضمن الحوار، وقوائم خيارات اللعبة، وتدعى باللغة العربية “شبح تسوشيما”.

وقد تم إطلاق اللعبة على بلاي ستيشن 5، حيث يتم التحديث للعبة بشكل دوري، وإضافة المزيد من التحديات والمغامرات ذات نكهة القتال العالية.

God of War

قام المطور استوديو سانتا مونيكا بإصدار اللعبة في تاريخ 20 أبريل لعام 2018، على بلاي ستيشن 5 بالكثير من التأثيرات المتطورة، والتي جعلت من اللعبة أكثر متعة، ومتى ما نجحت النسخة، فإن المطور سوف يعمل على إطلاق المزيد من النسخ منها.

Sackboy

قام المطور سومو ديجيتال بإصدار اللعبة بتاريخ 12 نوفمبر لعام 2020، حيث تمتاز اللعبة بجو من المغامرات والتحديات الكثيرة، كما يتوافر بها إمكانية اللعب الفردي أو الجماعي.

The Pathless

قام المطور جايانت سكويد بإصدار اللعبة في تاريخ 12 نوفمبر لعام 2020، حيث تمتاز اللعبة بجو من الأكشن والمغامرات، والقفز على الجبال والتزلج على الثلوج، لذا فإن اللعبة تتمتع بجو من الإثارة المميز.

Bugsnax

قام المطور يونج هورسيس بإصدار اللعبة في تاريخ 12 نوفمبر لعام 2020، حيث تقوم فكرة اللعبة على الألغاز والغموض.

الرجل العنكبوت Remastered

قام المطور انسومنياك جيمز بإصدار اللعبة في تاريخ 12 نوفمبر لعام 2020، حيث تقوم فكرة اللعبة على الأبطال الخارقين، وتدعم اللعبة تقنية HDR، ودقة 4k.

Astro’s Playroom

قام المطور ساي جابان ستوديو بإصدار اللعبة في تاريخ 12 نوفمبر لعام 2020، حيث تتميز اللعبة بخاصية dual sense، حيث تعتمد على ردود الفعل اللمسية الدقيقة.

Assassin’s Creed Valla

قام المطور يوبيسوفت مونتريال بإصدار اللعبة في تاريخ 10 نوفمبر لعام 2020، طيب تقوم قصة اللعبة على فكرة توسع الفايكنج في بريطانيا في غضون القرن التاسع، حيث يتم بناء المستوطنات الاسكندنافية مع وجود مناظر طبيعية خلابة مثل الجبال الجليدية والأنهار المنحنية، وتقوم اللعبة على تقنية 4k.

Demon’s Souls

قام المطور بلوبوينت جيمز بإصدار اللعبة بتاريخ 12 نوفمبر لعام 2020، حيث تعد اللعبة واحدة من أفضل التجارب القائمة على فكرة التحديات والمغامرات على بلاي ستيشن 5.

الرجل العنكبوت: مايلز موراليس

قام المطور انسومنياك جيمز بإصدار اللعبة بتاريخ 12 نوفمبر لعام 2020، حيث تقوم فكرة اللعبة على إرسال بيتر باركر في إجازة ويترك نيويورك في رعاية تلميذه مايلز موراليس، كما تتميز اللعبة بجو من الغموض والمغامرات والإثارة الرائعة.

وبهذا ينتهي مقالنا على موقع نجوم مصرية بعد أن قمنا بعرض لكم أفضل عشر ألعاب على جهاز لاب ستيشن 5، الذي تم إصداره من خلال شركة سوني، بهدف إضفاء تلك المعلومات لمحبي ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن، ومهووسي المغامرات والتحديات وجو الأكشن من خلال الألعاب المتميزة من خلال جهاز بلاي ستيشن 5.