أصالة: نعمة كبيرة وهدية من رب العالمين إني زوجة فائق حسن

أعادت المطربة السورية أصالة نصري، نشر صورة لزوجها الشاعر فائق حسن، مع المطرب ماجد المهندس، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، وتغزلت في زوجها من خلالها حيث علقت عليها قائلة: “نعمة كبيرة وهدية من رب العالمين إني زوجة فائق حسن”.

وهي الصورة التي نشرتها قناة روتانا عبر حسابها الذي يحمل اسم “روتانا لايف” على موقع “تويتر” من كواليس أوبريت “ليلة وطن” ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

نعمه كبيره وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته @FaikHassan https://t.co/2wEjbuuAoF — Assala (@AssalaOfficial) September 25, 2021

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة الخميس الماضي الموافق 23 سبتمبر 2021، حيث تحتفل المملكة بعيدها الوطني في 23 سبتمبر من كل عام ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملك الصادر من الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس السعودية الذي قضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932، وفي عام 2005 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قرار باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية.

الجدير بالذكر أن المطربة أصالة نصري، قد أعلنت زواجها رسميًا من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، يوم 12 سبتمبر الجاري.