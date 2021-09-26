أصالة: نعمة كبيرة وهدية من رب العالمين إني زوجة فائق حسن

بواسطة أسامة مقلد

أعادت المطربة السورية أصالة نصري، نشر صورة لزوجها الشاعر فائق حسن، مع المطرب ماجد المهندس، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، وتغزلت في زوجها من خلالها حيث علقت عليها قائلة: “نعمة كبيرة وهدية من رب العالمين إني زوجة فائق حسن”.

أصالة وفائق حسن

وهي الصورة التي نشرتها قناة روتانا عبر حسابها الذي يحمل اسم “روتانا لايف” على موقع “تويتر” من كواليس أوبريت “ليلة وطن” ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة الخميس الماضي الموافق 23 سبتمبر 2021، حيث تحتفل المملكة بعيدها الوطني في 23 سبتمبر من كل عام ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملك الصادر من الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس السعودية الذي قضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932، وفي عام 2005 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قرار باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية.

الجدير بالذكر أن المطربة أصالة نصري، قد أعلنت زواجها رسميًا من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، يوم 12 سبتمبر الجاري.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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