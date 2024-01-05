أصالة عن حفل ليلة نجوم العرب: الرياض عاصمة روحي وتتوجت بصلحي مع نغومة

كشفت النجمة التونسية أصالة نصري، عن كواليس حفلها الأخير الذي أقيم في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي كان يحمل اسم “ليلة نجوم العرب”، احتفالًا بالعام الجديد 2024، والذي شهد إتمام الصلح بينها وبين أنغام بعد خلافات استمرت لـ 3 سنوات؛ بواسطة المستشار تركي آل شيخ.

أصالة وأنغام - صورة أرشيفية

وكتبت أصالة، عبر حسابها الشخصي موقع “إكس” قائلة: “شو كانت ها الليلة حلوة لأسباب كتيرة أحلاها إني من كم سنة فاتت بعيش رأس السنة بعاصمة روحي الرياض، بالرياض بنجتمع بحفلة واحدة ولأن تكررت لقاءاتنا كزملاء وزميلات فيه ناس صار بيني وبينهم بالسلام، والكلام القليل، بس فيه شعور أهل فيه ألفه رغم بعض الخلافات والاختلافات، بس الجمعات اللي صارت مع حجم القلق، والخوف، والرهبة، وكلنا بنقدّم نفس شكل الموهبة كلنا منغنّي رغم كل واحد فينا بدّه يتفوق، بس بيصير تقارب بالروح، وفيه شكل من أشكال التعاطف، لأننا بنحس ببعض بشكل ما.

وأضافت أصالة: “كان في الحفلة يوجد كتير من مشاعر الود، تتوجت بصلحي مع نغّومة وكتير كنت مشتقتلها، وبالحفلة تمرّنت متل الطلاب الأطفال كتبت على ورق كتير، وكان أستاذي جوزي المخلص متلي وشوي أكتر حبيبي فايق حسن، كان حواليي الكلّ مهتمين كتير، حبايبي وأهلي اللي اهتمّوا بمظهري، يوم كامل ما حكيت إلّا لما غنّيت ومتخيلين شو بنهار لما ما احكي، كتير كنت مصممة أبدا سنة حلوة جديدة، خصوصًا صار عندي كمان بنت جديده ملاك شرّفت، وحلّت حياتنا وشقلبتنا وجنّنتنا جيهان أحمد هلال، حفيدتي الأولى من دنيتي وحياتي كلها شام.

وتابعت: “كل شيء مع بعضه حلو بالليلة وكتير أنا كنت فرحانة فيها، وطاقتها فيها حب، وفيها ود، وفيها فن، وفيها أوقات حلوة، تشرّفت بمشاركتي فيها مع نجمات كبار عزيزات غاليات وكلهن صديقات، وأن راعي هالتجمّع هيئة التّرفيه ممثّلة بالغالي الحبيب على قلب الكل أبو ناصر الله يحفظه، مرّة جديدة كلّ سنة وأنتم سالمين ونعيش سوا في عمر كتير ليالي مثل هالليلة الحلوة”.