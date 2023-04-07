كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق آلية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023، وأوضحت الشروط الأساسية التي تم بها اختيار المشمولين بالرعاية، ولا سيما بعد تقديم الآلاف من المواطنين العراقيين للحصول على الرعاية، حيث تجاوز أعداد المتقدمين نحو 300,000 ألف مواطن، لذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية أسهل طريقة للاطّلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية والشروط الجديدة لاختيار المقبولين.

خطوات الاستعلام على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023

الدخول على منصة مظلتي.

الضغط على أيقونة “البحث في النظام”.

أو الضغط على أيقونة (أبحث الآن).

ستجد 5 اختيارات، اضغط على الاختيار الأول (البحث في النظام).

يمكنكم البحث عن طريق رَقَم البطاقة الذكية ولكن الأفضل البحث بالمعلومات الشخصية.

البحث عن طريق المعلومات الشخصية.

أكتب الاسم الأول، اسم الأبُّ، اسم الجِدّ، اسم الأم الأول، اسم أبُّ الأم.

حدد محافظة الولادة.

سجل رَقَم البطاقة التموينية.

اضغط على أيقونة البحث.

لحظات وتظهر معلومات المستفيد، نذكركم برابط التسجيل في برنامج البحث عن عمل.

نتائج البحث في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

بعد الانتهاء من البحث ستجد أسفل الصفحة (حالة القيد، الوصف، سبب الرفض) ستجد مكتوب أمام حالة القيد أحد الحالات التالية:

مطلوب بحث ميداني: فهذا معناه أن اسمك لم يتم رفعه للحاسب، ويجب الانتظار حتي رفعه إلى وزارة العمل حتي تتغير الحالة. تحليل نتائج الفقر: هذا معناه أن اسمك تم رفع للحاسب والرعاية الاجتماعية، تنتظر لكي تعرف المخصص المالي لك. حالة القيد مكرر: هذا معناه انك التقديم أكثر من مرة، لهذا يجب التوجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية لتعرف أسباب المشكلة. القيد مرفوض: السبب في ذلك أنك عندك راتب بالدولة أو عقد بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص أو عندك سيارة فوق المسموح به، اعلي من موديل 2010. القيد مستمر: هذا معناه موقف المتقدم صحيح.

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