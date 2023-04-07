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أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023

عصام إسماعيل

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق آلية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023، وأوضحت الشروط الأساسية التي تم بها اختيار المشمولين بالرعاية، ولا سيما بعد تقديم الآلاف من المواطنين العراقيين للحصول على الرعاية، حيث تجاوز أعداد المتقدمين نحو 300,000 ألف مواطن، لذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية أسهل طريقة للاطّلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية والشروط الجديدة لاختيار المقبولين.

خطوات الاستعلام على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023

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الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023
منصة مظلتي
  • الضغط على أيقونة “البحث في النظام”.
الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023
رابط منصة مظلتي
  • أو الضغط على أيقونة (أبحث الآن).
الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023
الرعاية الاجتماعية
  • ستجد 5 اختيارات، اضغط على الاختيار الأول (البحث في النظام).
الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023
الوجبة التاسعة
  • يمكنكم البحث عن طريق رَقَم البطاقة الذكية ولكن الأفضل البحث بالمعلومات الشخصية.
الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023
الوجبة التاسعة 2023
  • البحث عن طريق المعلومات الشخصية.
الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023
أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية
  • أكتب الاسم الأول، اسم الأبُّ، اسم الجِدّ، اسم الأم الأول، اسم أبُّ الأم.
الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023
الرعاية الاجتماعية

نتائج البحث في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 

بعد الانتهاء من البحث ستجد أسفل الصفحة (حالة القيد، الوصف، سبب الرفض) ستجد مكتوب أمام حالة القيد أحد الحالات التالية:

  1. مطلوب بحث ميداني: فهذا معناه أن اسمك لم يتم رفعه للحاسب، ويجب الانتظار حتي رفعه إلى وزارة العمل حتي تتغير الحالة.
  2. تحليل نتائج الفقر: هذا معناه أن اسمك تم رفع للحاسب والرعاية الاجتماعية، تنتظر لكي تعرف المخصص المالي لك.
  3. حالة القيد مكرر: هذا معناه انك التقديم أكثر من مرة، لهذا يجب التوجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية لتعرف أسباب المشكلة.
  4. القيد مرفوض: السبب في ذلك أنك عندك راتب بالدولة أو عقد بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص أو عندك سيارة فوق المسموح به، اعلي من موديل 2010.
  5. القيد مستمر: هذا معناه موقف المتقدم صحيح.

وصلنا لختام شرح طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي 2023

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عصام إسماعيل

المهنة: مهندس مهتم جدا بكل برامج تطوير الذات وأعشق البرامج الرياضية بحب القراءة وكتابة المقالات.

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