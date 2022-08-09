أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن اليوم الثلاثاء 9-8-2022

استقرت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن، اليوم الثلاثاء، الموافق 9 من شهر أغسطس لعام2022؛ حيث بلغ سعر الكيلو من البطاطس 600 ريال، وبلغ سعر كيلو الطماطم 700 ريال.

كما جاء سعر كيلو البصل 315 ريال، وبلغ سعر كيلو الليمون 2600 ريال، وجاء سعر كيلو البسباس 1000 ريال.

وسجل سعر كيلو الجزر 700 ريال، وبلغ سعر كيلو البامية 2000 ريال، وسجل سعر الكيلو من الباذنجان 500 ريال، أما الكوسة فجاء سعر الكيلو منها 1100 ريال، وبلغ سعر كيلو الخيار 800 ريال.

أما عن أسعار الفاكهة، فوصل سعر كيلو الموز إلى 500 ريال، وسجل سعر كيلو الباباي 370 ريالًا، أما الحبحب فقد سجل سعره 550 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح فبلغ سعره 2000 ريال.