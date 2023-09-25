“أدنوك” و”طاقة” تعلنان عن إنجاز صفقة تمويل بقيمة 2.26 مليار دولار

كشفت شركتا بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” و”طاقة” في الإمارات عن إنجاز صفقة تمويليلة جديدة وصلت قيمتها إلى 2.26 مليار دولار، والغرض من هذا هو تمويل المشروع الاستراتيجي، هذا الأخير يسعى إلى توفير مجموعة من الإمدادات المستدامة من المياه لعمليات أدنوك البرية، سنتعرف على تفاصيل المشروع في هذا المقال.

بيان أدنوك

ذكرت شركة أدنوك في بيان خاص لبورصة أبو ظبي بأنّ المشروع الجديد يهدف إلى تشغيل جميع مرافق معالجة مياه البحر بشكل مستمر، وجاء في البيان أيضا بأنّ تحالف الشركات يضم أوراسكوم للإنشاءات أيضا، وماتيتو سيتولى شؤون منشأة مركزية ذات مستوى عالمي من أجل معالجة مياه البحر وشبكة خاصة لنقل وتوزيع المياه المعالجة.

أنجزت "طاقة" ومجموعة "أدنوك" صفقة تمويل لمشروع بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، لتوفير إمدادات مستدامة من المياه لعمليات "أدنوك" البرية في حقلي "باب" و"بوحصا" في أبوظبي. — TAQA (@TAQAGroup) September 25, 2023

ذكر البيان أيضا بأنّ طاقة وأدنوك تمتلكان حصة كبيرة من المشروع تصل إلى نسبة واحد وخمسون بالمئة مناصفة بينهما، أما تحالف شركاء الإنشاء فهم يملكون حصة 49 بالمئة من المشروع، وسيتم العمل على تطويره ثم سيتم نقل الملكية إلى أدنوك بعد 30 سنة من التشغيل.

البنوك التي تمول المشروع

جاء في البيان الذي أطلقته أدنوك بأنه هناك حوالي تسعة بنوك محلية ودولية ستعمل على تمويل المشروع، منها: بنك الخليج الدولي وبنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك ناتيكسيس وبنك دبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات للتنمية وغيرها، والمبلغ المتبقي من تكلفة المشروع سيقوم الشركاء بتوفيره حسب حصص الملكية.