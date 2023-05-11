أحمد سعد يعرب عن سعادته بأحياءه حفل غنائي برفقه الفنان محمد فؤاد.. ويوجه له هذه الرسالة

أعرب الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن سعادته بمشاركته في حفل برفقة الفنان محمد فؤاد في السعودية.

وكتب أحمد سعد:” بصراحة شرف كبير حفلتي مع الفنان الكبير صاحب التاريخ العظيم من الحب والفن والأخلاق الفنان محمد فؤاد، والنصيب الأكبر من سعادتي إني هكون وسط الجمهور الفرفوش الزواق، الجمهور السعودي والجمهور العربي على أرض السعودية شكرًا بلدي الحبيبة مصر، وشكرًا بلدي الثانية السعودية، وشكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

ومن المقرر أن تكون الحفل يوم 25 مايو على مسرح بنش مارك في السعودية.

آخر أعمال أحمد سعد

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية “فوق وأتعلم”، كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس وماستر هاني محروس.

وكان قد أحمد سعد حقق نجاحًا كبيرًا على مدار الفترات السابقة من خلال أعماله الغنائية وكان آخرها أغنية “ياعراف” وهى من ألحان أحمد زعيم، وشارك فى الغناء بها مع أحمد زعيم والمطرب التونسي نوردو، ومن كلمات محمد الفقى وتوزيع توما، وقام بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب المخرج ياسين حسن، وحققت حتى الآن 26 مليون مشاهدة.

كلمات أغنية يا عراف

يا طبيب داويني، احتار الطب فيا

حبيبي يغيب عن عيني الدنيا تلف بيا

يا خالة ارقيني، بدأت اشوف خيالات

صورته ما فارقت عيني، بشوفه في كل الأوقات

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللى جرالي

ما كان سابني أسهر ليالي

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللى جرالي

ما كان سابني أسهر ليالي

بغينا وما رضينا

ولا ما نساتني فيك الأيام

والروح السكنت فينا عايشة فينا

عشنا في أراضينا

مشيت وخليتني في البارح

عدينا وكان العالي العالم بينا

يا دنيا ودينا، لفي ورسي بينا

بهواك تبلينا وبقلوبنا حبينا

يا ناس حسوا بينا والفينا مكفينا

كل يوم نهواك نتمني نراك بعدك كاوينا

يا عراف عرفني إن كان راح ونسينى

مين في سؤالي هيفيدني، يا ريت لو ترسيني

يا مجروح روح أسهر، عد نجوم لياليك

قمرك غاب مابقاش يظهر وغيابه كان صعب عليك

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللي جرالي

ما كان سابني أسهر لياليه

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللي جرالي

ما كان سابني أسهر لياليه

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللي جرالي

ما كان سابني أسهر لياليه