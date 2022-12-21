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أحلام وأصالة في مناوشات مضحكة في الحلقة الأولى من “سعودي آيدول” | بالفيديو

عبد الرحمن رضا

انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه الفنانة أصالة النصري والفنانة أحلام، وهم في لجنة تحكيم لبرنامج سعودي آيدول.

أحلام وأصالة في مناوشات مضحكة في الحلقة الأولى من "سعودي آيدول" | بالفيديو 1 21/12/2022 - 1:36 م

وكان الفيديو يوضح المزح والضحك بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة أصالة، وطريقة مقاطعة أصالة لأحلام أثناء الحديث مع إحدى المتسابقات في البرنامج.

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وتقبلت الفنانة أحلام طريقة أصالة بشكل لطيف، وأضحك الثنائي الجميع داخل صالة البرنامج وخارجها، لأن المزاح أنتقل من البرنامج إلى مواقع التواصل.

حيث نشرت أحلام منشور عبر صفحتها لموقف حدث في البرنامج وقالت : “أكيد بيصف معي أصوله قلبي مايبي لها مطوع قلبي”، لترد أصالة “مع إني ما فهمت شيء بس أنتي صح”.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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