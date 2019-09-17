أحدث أخبار المشاهير في الوطن العربي “ناصيف زيتون” – “أحمد حلمي” – “نادين نجيم” -” حسام جنيد”

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ناصيف زيتون يتصدر المركز الأول في الأغنية العراقية وجماهير أربيل تلقبه بالملك

تمكن الفنان ناصيف زيتون أن يتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب العراق، بعد طرحه لأغنيته الاولى باللكنة العراقية “فارقوتي واستطاع ان يتصدر قائمة “التريندينغ”، كما تصدر قائمة أفضل الأغاني العراقية عبر تطبيق أنغامي.

أغنية “فارقوني” من كلمات عدنان الأمير، وألحان أدهم، وتوزيع عمر صباغ، وهي من ألبوم ناصيف الأخير الذي طرح منه حتى هذه اللحظة: “أزمة ثقة، مابظن، ،اول يوم، كل يوم بحبك، تكة، وصلك خبر، سلمي

ويعلم الجميع أن أغاني ناصيف أنها تفرض نفسها بسرعة قياسية بعد طرحها، حتى أن أغنية “تكة” حققت 56 مليونا و393 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها في 13 حزيران\يونيو الفائت عبر يوتيوب، وهي من كلمات ضياء أشى، وتوزيع رامي الصباغ ، والحان عمر الصباغ

حيث أحيى ناصيف زيتون اول أمس حفلاً جماهيرياً مبهرآ في أربيل، حضره الآلآف من محبيه الذين لقبوه ب “الملك” على لوحات رفعوها ترحيباً به.







بعد قرار الأنفصال عن زوجها نادين نجيم ترد :الفراق قاسي ولكننا سنبقى أصدقاء

في أول رد من الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على حقيقة أنفصالها عن زوجها هادي اسمر، كتبت على صفحتها”تويتر” القرار ماكان سهل علينا والفراق صعب لو سو ماكانت الأسباب بس العشرة والأحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا “وأكملت” مافي كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي رح نضل أصدقاء متحدين للأبد شكرآ لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا.

الجمهور يوجه رسالة للفنان أحمد حلمي :فيلمك وحش جدآ ويرد بطريقة صادمة جدآ :

وجهت الكثير من الأنتقادات للفنان أحمد حلمي بعد أصدار فيلمه “خيال مأته” الذي طرح منذ أسبوع تقريبآ بدور العرض حيث قام أحد عشاق أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي على شبكة “تويتر” بتوجيه تغريدة له أنتقد من خلتلها فيلمه بشكل مباشر حيث قال: “الفيلم وحش أوي ياريس”، ليرد حلمي قائلًا: “كنت أتمنى أنه يعجبك يا درش”







وعد جمهور أحمد حلمي أنها ردة فعل صادمة،حيث فاجأهم برده المؤدب والراقي ولم يهاجمهم على السوشيال ميديا.

حيث طرح الفيلم منذ أيام قليلة وشارك فيه نخبة من الممثلين

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى “زيزو” يعاني من مرض الشك ويتعرض للكثير من المواقف الطريفة مع من حوله ويحسد أحمد حلمي شخصيتين “الجد و الحفيد”

وقد حقق الفيلم أكثر من ٢٠ مليون جنيه منذ طرحه للأن.

أنفصال المطرب السوري حسام جنيد عن الممثلة السورية إمارات رزق

أعلنت الفنانة السورية إمارات رزق عن أنفصالها عن زوجها المغني حسام جنيد

وغردت إمارات في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي : أن ابغض الحلال عند الله الطلاق.. بس تم بيني وبين حسام.. بتمنى التوفيق لأبو وطن، وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي اسئلة او تعليقات عن هالموضوع… واللي بيجي من الله يا محلاه”.

يشار إلى أن لحسام وإمارات طفلان هما ” وطن ” و ” إحساس ” من زواجهما الذي تم في العام 2013 وشهد العديد من الأخبار التي رافقت إنفصالهما اكثر من مرة .

من جهة أخرى و على الصعيد الفني لم تعلن عن إمارات عن جديدها للموسم الدرامي المقبل 2020 ولم يبدي حسام جنيد أي تعليق على خبر الأنفصال