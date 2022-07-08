أجمل رسائل التهنئة والمعايدة في عيد الأضحى 2022

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك حيث يعتمد الكثير من مستخدمين الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الشات على استخدام رسائل عيد الأضحى 2052 في معايدات العيد الكبير للأقارب والأصحاب والأحباب نظرا لما تتميز به جمل تهاني العيد المشهورة بموقعها الساحر في نفوس متلقيها

فكلما اقتربت معايدة عيد الأضحى زاد حرص المسلمون على اختيار كلمات تهنئة عيد الأضحى بلغة بليغة لتكون هذه الرسائل معايدتهم المتميزة

في وصل أحبابهم وأصدقائهم.

رسائل تهنئة عيد الأضحى

ينتظر الكثيرون المناسبات السعيدة كي يغيروا من الروتين المعتاد إلى جو مبهج يُساند في إسعادهم، على سبيل المثال كالأعياد التي يذهب فيها الأهل إلى أقاربهم الذين لم يرو نعم منذ عام أو أكثر، ويمكن إرسال عبارات تنطوي على كلمات رائعة في يوم العيد كالتالي:

“أُرسل لكم اجمل التهاني والأماني بمناسبة عيد الأضحى السعيد، وأدعو الله أن يرزقكم ما تتمنون وأن يكون يجعلكم من ورثة جنات النعيم”.

“يهل العيد وتهل أمانينا نسافر مع الزمن لا بعد مكان، نرتجي قرب الحبيب وتحلم بالوصل، لا يحلو العيد إلا بوجود الغاليين”.

“أعاد الله عليكم العيد دهورا وألبسكم التقوى والنور، وجعل الجنات مستقركم ومثواكم عيدكم مبارك”.

“تقبل الوهاب طاعتكم ورزقكم السعادة والعناء وأنتم عليكم بالحج وجعل الحج مستقراً لكم، عيد أضحى مبارك”.

صور تهنئة بعيد الأضحى

معايدة عيد الأضحى

تحمل رسائل عيد الأضحى بين ثنايا كلماتها ومعايدتها الرقيقة أسمى الأماني والمباركات بحلول عيد الأضحى التي يستغلها المسلمين في تقديم تهنئة عيد الأضحى لأسرهم وأصحابهن وإظهار حبهم وتقديرهم لهم وخصهم بالدعاء والأمان لهم عيد سعيد مليء بالخير والبركة.